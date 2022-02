Distribuidora de energia alerta para acidentes com a rede elétrica em obras

Do Diáro do Grande ABC



25/02/2022 | 19:35



A Enel Distribuição São Paulo, concessionária que atua em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo do Grande ABC, registrou 30 acidentes com a população na rede elétrica, envolvendo as atividades de construção civil, manutenção predial e colocação de antenas em 2021. Cinco deles ocorreram na região: dois em São Bernardo, dois em Diadema e um em Mauá. O número representa 31% dos acidentes totais contabilizados pela concessionária no ano passado, o que segundo a empresa, mostra a importância do tema e a necessidade de os cidadãos redobrarem os cuidados para garantir um convívio seguro com a fiação elétrica.

“A maior parcela dos acidentes ocorreu em atividades informais de construção civil, nas quais as vítimas eram trabalhadores autônomos e não seguiram padrões técnicos adequados para a atividade, como ausência de equipamentos de proteção individual na realização de tarefas” aponta a responsável pela área de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade da Enel Distribuição São Paulo, Karine Matsunaga.

A executiva ressalta ainda que em muitos casos, as pessoas não se atentaram para a existência da rede de distribuição de energia e que podem ocorrer contatos acidentais com os materiais usados nas obras ou até mesmo com as ferramentas utilizadas por estes trabalhadores, devido à aproximação indevida com os cabos energizados. Os meses com maior número de acidentes foram janeiro, fevereiro, junho e dezembro, período em que as pessoas ficaram em casa por mais tempo devido ao avanço da Covid-19 e muitas optaram por aproveitar o tempo e realizar obras informais.

Os dados mostram que a cidade de São Paulo, maior município da área de concessão da Enel Distribuição São Paulo, registrou a maior quantidade de acidentes em 2021, com 17 registros. Entre as regiões da capital paulista com mais incidências estão Vila Jacuí (4), Santo Amaro (2), Mooca (2) e Vila Carrão (2). Além da capital paulista, a companhia também registrou ocorrências no Grande ABC (como citado acima), Taboão da Serra (2), Osasco (2), além de Carapicuíba, Cajamar, Itapecerica da Serra e Itapevi.

Apesar de relevante, o número de acidentes envolvendo a rede elétrica em construções e manutenções prediais caiu 43% em comparação ao ano de 2020, quando foram registrados 53 registros. “A eletricidade não tem cheiro nem cor e, se não adotarmos as medidas de prevenção adequadas, pode causar acidentes graves, inclusive fatais. Não é porque a energia elétrica é ‘invisível’ que não podem acontecer acidentes”, alerta o responsável pela Infraestrutura e Redes da Enel Distribuição São Paulo, Vincenzo Ruotolo.

Dicas de Segurança

Dependendo do nível de tensão da rede, em muitos casos, basta se aproximar da fiação elétrica para sofrer uma descarga, sem necessariamente tocar nos cabos. Na construção civil, esses acidentes são mais comuns porque, em algumas construções irregulares, os proprietários tentam se aproveitar ao máximo do espaço aéreo, fazendo avanços irregulares dos sobrados em direção à rede elétrica.

Sem um planejamento, essas construções podem ficar muito próximas dos fios. Nesses casos, os acidentes podem acontecer até mesmo ao ajustar ou consertar uma antena. Antes de construir, é necessário conhecer os riscos e obedecer aos padrões construtivos.

Tendo em vista a importância do tema, a Enel Distribuição São Paulo tem intensificado a orientação aos seus clientes sobre os riscos e perigos da rede elétrica por meio de campanha publicitária, materiais informativos, divulgação nas contas de luz, sites, entre outras ações. Para mais informações sobre dicas de segurança e o Movimento pela Vida, acesse: www.enel.com.br/pt/movimentopelaseguranca.