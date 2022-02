Inter empata com vice-lanterna e perde chance de assumir liderança do Italiano

25/02/2022 | 19:28



A Internazionale de Milão visitou o Genoa no estádio Luigi Ferraris na tarde desta sexta-feira e não passou de um empate por 0 a 0. Horas após o Milan também empatar com a Udinese, a Inter entrou em campo precisando apenas de si para assumir a liderança do Campeonato Italiano. O tropeço dos dois clubes de Milão nesta 27ª rodada dá ao Napoli a chance de pular para a ponta do torneio.

Apesar de estar na briga pela liderança, a Inter não vive bom momento no Campeonato Italiano. O time de Inzaghi não vence há quatro jogos, com dois empates e duas derrotas, tendo enfrentado Milan e Napoli em confrontos diretos neste período. Isso sem citar a derrota por 2 a 0 para o Liverpool pela Liga dos Campeões. O clube de Milão soma 55 pontos e ocupa a segunda colocação, dois pontos atrás do líder Milan, que tem um jogo a mais. O Napoli vem em terceiro, com 54 pontos, e enfrentará a Lazio no domingo, podendo se igualar ao Milan em pontos e assumir a liderança da competição em caso de vitória.

O Genoa está exatamente na posição oposta da tabela em relação à Inter. O time, que é propriedade total da empresa norte-americana 777 Partners, a mesma que fez acordo com o Vasco nesta semana, é o vice-lanterna do Campeonato Italiano. Com apenas 17 pontos, o Genoa amarga a 19ª colocação do torneio e é o time que menos venceu nesta edição do campeonato nacional, com um único triunfo diante do Cagliari pela terceira rodada, no mês de setembro de 2021. Há mais de cinco meses sem vencer, o time de Gênova empatou seus últimos cinco jogos no Italiano.

A equipe de Milão tomou conta das ações de ataque da partida desde o primeiro tempo. O goleiro Sigiru, do Genoa, precisou mostrar toda sua qualidade e experiência para manter o placar sem gols. O time da casa até conseguiu uma boa chegada de perigo, mas do outro lado havia Handanovic, que também trabalhou bem para defender.

O time visitante aumentou a pressão no segundo tempo. Alguns chutes de longe do turco Çalhanoglu levaram perigo ao gol do Genoa, com destaque para uma cobrança de falta que passou muito perto da trave. Danilo DAmbrosio chegou muito perto de marcar, mas o cabeceio do atleta pegou no travessão. A pressão aumentou na reta final da partida, mas o Genoa conseguiu segurar o empate.

Milan e Inter se enfrentam no dia 1º de março, mas desta vez para disputar uma outra competição, a Copa da Itália. Pelo Campeonato Italiano, a Inter receberá o lanterna Salernitana na próxima rodada, no estádio Giuseppe Meazza. O Genoa terá um longo período sem jogos pela frente e volta a jogar no dia 6 de março, novamente em casa, contra o Empoli.