Chefe do Parlamento Europeu cita mais sanções contra Rússia, inclusive com Swift

25/02/2022 | 17:44



A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, afirmou NESTA SEXTA-FEIRA, 25, e que a União Europeia "pode fazer mais" nas sanções contra a Rússia, "incluindo a retirada da Rússia do sistema Swift". Na mensagem no Twitter, ela se referia à Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais (Swift, na sigla em inglês), em momento de debate entre autoridades europeias sobre dar ou não esse passo.

Metsola disse que o presidente russo, Vladimir Putin, "quer guerra". Segundo ela, mais sanções "pesadas" são importantes neste momento. "Nós podemos fazer mais", argumentou, defendendo a retirada da Rússia da Swift.