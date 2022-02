Festa Nacional da Uva, na Serra Gaúcha, se estende até 6 de março

Redação

Viajar para a Serra Gaúcha nesta época do ano é uma ótima opção para quem prefere temperaturas mais amenas no verão. Além disso, é possível aproveitar a tradicional Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul. A 33ª edição do evento começou em 18 de fevereiro e se estende até 6 de março.

Abaixo, veja sugestões de hotéis para quem quer curtir a festa e as outras atrações da região, como o Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, as vinícolas, os restaurantes e a tradição italiana da cidade de Antonio Prado.

Hotéis para curtir a Festa Nacional da Uva

Travel Inn Axten Caxias do Sul

Localizado em uma região da cidade que facilita bastante o acesso à extensa programação diária da Festa Nacional da Uva e às estradas para as viagens de carro pela Rota da Uva e do Vinho, o hotel tem 204 apartamentos que podem acomodar até três pessoas.

O complexo abriga uma infraestrutura de lazer completa, com piscina coberta, sauna, academia, kids club e restaurante.

Travel Inn Axten Antonio Prado

O recém-inaugurado Travel Inn Axten Antonio Prado fica a uma hora de Caxias do Sul e é uma boa opção para quem quer curtir o evento, mas de forma mais reservada. O local é perfeito para relaxamento em conexão com a natureza. Além disso, é possível apreciar experiências gastronômicas e explorar os legados da imigração italiana.

Com projeto arquitetônico arrojado e funcional, o hotel possui 125 apartamentos (distribuídos em sete pavimentos), piscina, restaurante e bar. Por conta de sua localização, funciona como base para as viagens de ida e volta pelos roteiros de enoturismo e permite conhecer várias atrações turísticas da Serra Gaúcha.

