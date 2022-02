Melhores marcas de fone de ouvido: Apple, Samsung e muito mais

Beatriz Ceschim

Do 33Giga



25/02/2022 | 16:55



Descubra as melhores marcas de fone de ouvido

Os fones de ouvido são um acessório cada vez mais indispensável no dia-a-dia das pessoas – seja em momentos de lazer, de estudos, durante a prática de atividade física ou de forma profissional. Ao longo dos anos, os avanços tecnológicos sonoros e de design fizeram surgir modelos mais potentes, avançados e super atrativos.

Existem diversas marcas no mercado que fabricam fones de ouvido de alta qualidade. Entretanto, se tem muitas dúvidas sobre qual modelo levar para casa, é importante checar antes a reputação da empresa. Isso ajudará muito na escolha de um exemplar de primeira linha.

Para te auxiliar, foram reunidas informações sobre as principais e melhores marcas de fone de ouvido, entre elas: Apple, Samsung, Edifier, Panasonic e Xiaomi. Além de dicas essenciais que vão te ajudar a entender melhor o acessório, para fazer uma compra certeira.

Melhores marcas de fone de ouvido

Quando a pessoa compra um fone de ouvido, ela busca por um produto que se adeque às suas necessidades. Ele deve ter uma boa qualidade e especificidades que vão atender a sua demanda – seja ela de uso profissional ou pessoal.

Para isso, é importante optar entre as melhores marcas de fone de ouvido, para que a compra seja a mais positiva possível. Se está em busca de dicas essenciais para comprar o melhor fone de ouvido, confira as principais empresas que fabricam esses acessórios e tenha mais segurança na hora de escolher o modelo ideal para você.

Shure

A Shure é uma empresa de origem norte-americana, fundada em 1925, em Chicago, Illinois, que comercializa produtos de áudio. Entre os seus itens estão fones de ouvido – dos mais variados tipos, como com a tecnologia noise cancelling (cancelamento de ruído), fones profissionais para estúdio e para DJs, in-ear (intra-auriculares) e circum-auriculares – aqueles que cobrem toda a orelha.

A empresa também comercializa microfones – com fio, sem fio, para podcasts, para instrumentos amplificados e acústicos. Além disso, ela vende sistemas de monitores in-ear (intra-auriculares) – utilizados em palcos, sistemas de conferência e reuniões, softwares de áudios, alto-falantes e demais acessórios.

Grado

A Grado é uma empresa familiar que fabrica produtos tecnológicos sonoros desde 1953. Ela é especializada em headphones e cápsulas fonocaptoras – aquela parte do toca vinil com a agulha, que faz a leitura do disco.

Dos fones de ouvido, a marca divide seus modelos em Prestige Series (Série Prestígio), Reference Series (Série de Referência), Statement Series (Série de Declarações), Fones In-Ear (Intra-Auriculares), Wireless (Sem Fio), Limited Editions (Edições Limitadas), além de diversos acessórios como espumas protetoras.

Já os modelos de cápsulas fonocaptoras da marca se dividem em Prestige Series (Série Prestígio), Specialty Series (Série Especializada), Timbre Series (Série Timbre) e Lineage Series (Série Linhagem).

Sony

A Sony é uma empresa de origem japonesa, fundada em 1946, em Nihonbashi, em Tóquio, e é considerada o quinto maior conglomerado do planeta. A companhia divide seus múltiplos produtos nas categorias de áudio – com fones supra-auriculares, intra-auriculares, sem fio, amplificadores, leitores de mp3, cinema em casa, sistemas de áudio e demais acessórios.

Há também a categoria de armazenamentos e cabos – na qual ficam os cartões de memória e SSD, além de cabos de conexão variados. Os demais produtos se dividem nas seções televisores e cinema em casa, câmeras e entretenimento – com o famoso PlayStation.

Sennheiser

A Sennheiser é uma das melhores marcas de fone de ouvido. Ela tem sede em Wennebostel, na Alemanha, consolidada no mercado de dispositivos sonoros, com mais de 70 anos de existência.

A multinacional conta com diversos tipos de fones em seu catálogo, como fones com cancelamento de ruído, Bluetooth, uma linha específica para audiófilos – os amantes dos sons, fones com True Wireless, entre outros.

Além dos fones, a Sennheiser ainda conta com uma linha de microfones, sistemas para reuniões e conferências, entre outras facilidades no setor auditivo.

JBL

A JBL é uma empresa norte-americana, fundada em 1946, que comercializa eletrônicos de áudio. Ela tem como empresa-mãe a Harman Internacional. Seus produtos são muito populares e conhecidos no mundo inteiro por unirem qualidade e custo-benefício.

Seus itens estão divididos em caixas de som – dos tipos Bluetooth, gamer e torre, produtos para casa – como soundbars, acessórios sonoros para carros e produtos profissionais. Já os fones de ouvido são dos mais variados tipos – como in-ear (intra-auriculares) e circum-auriculares, além de linhas específicas como gamer, esportiva, e tecnologias de ponta como Bluetooth, Noise Cancelling (cancelamento de ruído) e True Wireless Stereo (verdadeiro som estéreo sem fio).

Pioneer

A Pioneer é uma empresa fundada em 1930, no Japão, que é especializada em produtos tecnológicos sonoros, em especial para automóveis. Ela foi uma das primeiras a desenvolver o CD player automotivo. A marca também é reconhecida pelos seus fones super potentes e com design moderno.

Klipsch

Os aparelhos da Klipsch surgiram no Arkansas, nos Estados Unidos, em 1946. Desde então, ganharam fama pela alta qualidade do material que fornece boa durabilidade alinhada à tecnologia de ponta.

No portfólio de produtos da empresa, estão sistemas de som do tipo home theater, home áudios, wireless (sem fio), soundbars com as tecnologias Dobly Atmos e Surround Sound, além dos tradicionais headphones wireless e in-ear (intra-auriculares). A Klipsch também fornece instalação dos sistemas de áudios.

Apple

A Apple é uma empresa multinacional norte-americana criada em Los Altos, na Califórnia, em 1976. Entre os seus fundadores está o lendário Steve Jobs que revolucionou a informática e fabricação de dispositivos tecnológicos ao redor do mundo, com os produtos da marca – que são muito famosos por conta da logo em forma de maçã.

Os AirsPods – os fones da marca – são itens desejos entre todos que buscam o máximo de qualidade neste acessório. A empresa ainda comercializa celulares – os Iphones, notebooks – os MacBooks, tablets – os Ipads, relógios – os Apple Watches, e demais acessórios como roteadores de mídia, lâmpadas, câmeras de segurança e sensores, capas de silicones para os iPhones e os iPads e pulseiras para os Apple Watches.

Samsung

A Samsung é uma empresa sul-coreana, fundada em 1938, em Seul, que atua em diversos ramos da área da tecnologia. A companhia é muito bem sucedida, com mais de oito décadas de história.

Entre os produtos da Samsung, estão os famosos celulares da marca com a linha Galaxy nas categorias Z, S, Note, A, e M; os tablets Galaxy Tab S e Tab A; os smartwatches e o Galaxy Bud – os fones de ouvido. Ainda é possível encontrar acessórios para todos estes itens como capas protetoras e canetas para telas touch.

Além dos eletroeletrônicos, a marca tem em seu catálogo produtos eletrodomésticos – como televisores, soundbars, geladeiras, máquinas de lavar e secar, aspiradores e ar-condicionadores; itens de informática como monitores e os notebooks Galaxy Book e Samsung Book; uma linha smart e entre outros diversos itens.

AKG

A AKG é uma empresa europeia fundada em 1947, em Viena, capital da Áustria. Inicialmente a companhia fornecia equipamentos para cinemas como caixas de som, iluminação, projetores e já chegou a produzir também buzinas de carro, interfones, cápsulas de microfones para telefones e almofadas para alto falantes.

O foco da empresa, hoje, está em uma gama diversificada de produtos entre fones de ouvido, microfones e acessórios para aparelhos sonoros. A marca se destaca também por ter peças de alta qualidade e voltadas para o ramo profissional.

Panasonic

A Panasonic é uma empresa multinacional japonesa, com mais de um século de história. Ela foi fundada em 1918 e fabrica eletroeletrônicos e acessórios dos mais variados.

Os produtos comercializados pela empresa se dividem nas categorias de áudio e TV – em que se encontram as televisões e os sistemas de áudio super potentes da marca, incluindo os fones de ouvido; eletrodomésticos – como máquinas de lavar roupa e louças, geladeiras, microondas e cooktops; produtos para o cuidado pessoal – como aparadores de pêlos e irrigadores orais; telefones sem fio e pilhas.

Há ainda uma categoria business específica para itens de escritório – como aparelhos para comunicação empresarial, câmeras de segurança, projetores, soluções de climatização e informática corporativa.

JVC

A JVC é uma companhia internacional que faz a produção de equipamentos de áudio, vídeo e eletrônicos. Sua sede fica em Yokohama, no Japão, e a empresa foi fundada em 1927. Um dos grandes feitos da marca foi a criação das fitas VHS, na década de 1970, e que foram muito populares até meados do início da década de 2000.

Os produtos da marca se dividem entre consumidores e uso profissional. Na categoria de consumidores, além dos fones de ouvido, existem microfones, sistemas de som para carros, filmadoras e projetores.

Já na categoria profissional, a marca oferece sistemas de vídeo profissional – como câmeras e projetores avançados -, além de sistemas de vídeos voltados para a área de saúde – como monitores médicos com painel de touch.

Edifier

A Edifier é uma empresa jovem, fundada em 1996, em Beijing, na China, mas que apesar de nova, já tem grande relevância no mercado global de sistemas de som. A empresa já tem até capital aberto listado na bolsa de valores da China.

O foco da marca está em produtos premium com design arrojado. Além da variada gama de fones de ouvido – com fios, sem fios e gamers -, a empresa comercializa caixas de som, monitores de áudio, subwoofers, soundbars e acessórios variados.

Motorola

A Motorola iniciou suas atividades em Chicago, Illinois, em 1928, com o nome inicial de ‘Galvin Manufacturing Corporation’. Seus proprietários, os irmãos Paul V. Galvin e Joseph E. Galvin, deram origem à companhia quando compraram o projeto e o maquinário de uma empresa falida chamada ‘Stewart Battery Company’, especializada na fabricação de eliminadores de bateria.

Na atualidade, a empresa tem uma vasta linha de smartphones – nas linhas Motorola Edge, Motorola E e Motorola G, além de diversos acessórios como fones de ouvido com fio, sem fio, headphones, películas para telas de celulares, carregadores, caixas de som, cabos, babás eletrônicas, câmeras de monitoramento, entre outros.

Xiaomi

A Xiaomi é outra empresa jovem que já está deixando sua marca no mercado global de tecnologia. A companhia surgiu em 2010 e se destacou por apresentar smartphones com alto desempenho e bom custo benefício, se tornando inclusive uma alternativa para os aparelhos celulares da Apple – que são muito desejados, mas que têm custo alto.

Além dos famosos smartphones da marca, que se dividem nas categorias Mi, Redmi e Pocophone, a empresa comercializa fones de ouvido, relógios, tablets, roteadores de mídia, projetores, caixas de som e balanças caseiras de medida – todos esses produtos são chamados pela Xiaomi de ‘dispositivos inteligentes’.

Philips

A Philips é mais uma marca consolidada globalmente no mercado de tecnologia, que já acumula muitos anos de história no mercado. A mais antiga da lista, a empresa foi fundada em 1891, em Eindhoven, nos Países Baixos. Atualmente, sua sede é em Amsterdã.

Seus produtos se dividem em diversas categorias como som e imagem – que inclui televisores diversos, incluindo as tecnologias HD e 4K, monitores de vídeo, fones de ouvido Bluetooth, com fio e sem fio, caixas de som, soundbars e acessórios sonoros.

As outras categorias são cuidados pessoais – com aparadores, cortadores, barbeadores, depiladores, secadoras, pranchas e modeladoras; cuidados para mamães e bebês; produtos para o lar; iluminação – com lâmpadas, luminárias e refletores; produtos na área da saúde, produtos automotivos e acessórios diversos.

A linha de eletrodomésticos Phillips Wallita é um sucesso no mundo todo e inclui batedeiras, airfryers, aspiradores de pó, ferros de passar roupa, liquidificadores e outros produtos similares.

XTRAX

A Xtrax é uma marca inovadora de itens tecnológicos que tem o foco em acessórios mobile de alta qualidade. Entre seus produtos, além dos fones de ouvido, estão caixas de som, cabos, kit viagens, relógios, carregadores portáteis, entre outros.

Caso esteja em dúvida sobre qual fone de ouvido escolher em meio a tantas marcas, confira os 10 melhores fones de ouvido de 2022 e escolha a opção ideal para as suas necessidades.

Tipos de fone de ouvido

O mais interessante nos dias atuais, com o avanço da tecnologia, são as variedades de fones disponíveis, que foram pensados para situações e necessidades diferentes. Com isso, é importante conhecer os tipos de fones de ouvido existentes, para que se possa fazer uma compra mais adequada do acessório.

Conheça as diferenças e informações sobre os auriculares, os intra-auriculares, os supra-auriculares e os circum-auriculares – que são os principais tipos de fones existentes – além das tecnologias Wireless e True Wireless Stereo (TWS).

Auriculares

Os fones do tipo auriculares são os mais simples e comuns encontrados no mercado. Este modelo possui fio e costuma vir com o próprio celular. Eles são pequenos, mais leves e se encaixam bem nas orelhas. Contudo, um ponto negativo é que eles são pouco adaptáveis e também não isolam os ruídos externos.

Os auriculares são mais indicados para quem procura praticidade e um fone com baixo custo, já que eles oferecem um preço menor comparado aos outros modelos.

Intra-auriculares

Os fones intra-auriculares são modelos do tipo “in-ear”. Eles se acomodam dentro da orelha. Estes modelos acompanham borrachas de silicone que têm a função de proteger o canal auditivo e trazer mais conforto no uso do acessório, já que o material se adapta bem.

Eles são pequenos, leves e seus formatos permitem que o som seja melhor isolado dentro da orelha. Portanto, correm menos risco de vazar, além de evitar a interferência de ruídos externos.

Supra-auriculares

Os fones supra-auriculares são modelos do tipo “on-ear”. Eles se acomodam sobre as orelhas, mas não as cobrem totalmente. Eles são fáceis de serem identificados já que são de tamanho grande, com um arco apoiador que fica sobre a cabeça.

Outra característica dos supra-auriculares é que eles costumam apresentar uma qualidade maior de som, comparado aos dois tipos anteriores. Contudo, eles não isolam os ruídos externos – justamente pelo formato ser sobre as orelhas e não dentro do canal auditivo. São ideais para o trabalho e para quem gosta de ouvir música na rua, mas que quer ficar atento aos ruídos externos.

Circum-auriculares

Os fones circum-auriculares, também chamados de circumaurais ou circo-auriculares, são do tipo “over-ear”, cobrindo totalmente as orelhas. Portanto, isolam o som por completo – tanto interno, quanto externo. Isso oferece uma experiência sonora única, pela alta qualidade e por terem mais funções do que os outros, já que são voltados para o uso profissional.

Esses fones são geralmente grandes e mais difíceis de transportar. Eles também costumam ter um valor mais caro. Mesmo que os circum-auriculares sejam mais voltados para o uso profissional, isso não impede que eles sejam usados também para o lazer ou uso doméstico. Também conhecidos como headphones, são modelos muito utilizados por gamers, pois o seu conforto e a qualidade de som são altíssimos e atendem bem à demanda de longas horas de utilização. Caso esteja procurando um fone para jogos, confira os 10 melhores fones gamer de 2022.

Wireless

Os fones wireless são os sem fio. Eles podem ser intra-auriculares, supra-auriculares e circum-auriculares. A conexão sem fio destes acessórios se dá pela tecnologia Bluetooth, disponível nos aparelhos eletrônicos – sejam notebooks, celulares e outros dispositivos que permitam a reprodução de música.

A sua praticidade é tanta que é o tipo mais usado por pessoas que gostam de praticar exercícios. É uma boa opção para quem faz corridas e caminhadas também. Confira os 10 melhores fones de ouvido para corrida de 2022 e saiba qual modelo combina mais com o seu exercício.

True Wireless Stereo ou TWS

A expressão True Wireless Stereo, também conhecida pela sigla TWS, é uma tecnologia que se baseia em um som estéreo dividido por canais diferentes que são enviados separadamente para cada lado do fone.

Isto proporciona que o usuário tenha uma experiência de maior imersão e sensação sonora, já que é possível ouvir de forma dividida os elementos que formam as músicas. É ideal para quem busca uma maior e mais clara qualidade sonora.

Como escolher um fone de ouvido

Agora que já conhece as principais marcas de fones de ouvido e os modelos existentes, que tal aprender um pouco mais sobre outras características deste acessório que, com toda a certeza, vão te ajudar a fazer a melhor escolha possível? Confira outras dicas essenciais sobre esses aparelhos.

Veja o tempo de resposta de frequência

Um detalhe importante a ser observado é a resposta de frequência do modelo de fone que deseja comprar. A amplitude que os fones costumam transmitir está entre 20 Hz e 20.000 Hz. Isso porque essa é a frequência que o ouvido humano consegue captar áudio. Sendo assim, quanto maior a medida, mais detalhes – como agudos, graves e instrumentos específicos em uma música – será possível ouvir.

Saiba o volume máximo que o fone de ouvido tem

A unidade que mede o volume de um áudio é o decibel (dB) – que quanto maior a medida, maior será a intensidade e o volume do áudio. O ouvido humano se sente confortável com sons que tenham até 110 dB. Portanto, é importante checar essa informação sobre o modelo que deseja comprar, para que o acessório não cause problemas à sua saúde auditiva.

Para maior praticidade, verifique o tamanho e peso do fone de ouvido

O peso e tamanho dos fones são outros pontos importantes que devem ser checados antes da compra do acessório – principalmente se busca um produto que proporciona praticidade e fácil transporte.

Nos fones de ouvido do tipo auriculares e intra-auriculares, o indicado é que o produto tenha no máximo 30g, em cada ponta, para que a sustentação nas orelhas se mantenha durante o uso.

Já nos modelos supra-auriculares e circum-auriculares, o peso deve ser leve, atingindo no máximo 200g. O tamanho precisa ser o mais compacto possível – para facilitar o transporte, já que esses fones costumam ser maiores e são apoiados na cabeça do usuário.

Confira a autonomia da bateria do fone de ouvido

A função Bluetooth, disponível nos fones sem fio, costuma consumir bastante bateria deste tipo de fone. Sendo assim, é importante comprar modelos que tenham uma boa autonomia de bateria para que consiga usar o acessório o máximo de tempo possível, sem a necessidade de recarga frequente.

O tempo médio de autonomia de um fone sem fio costuma variar entre 4 a 30 horas de funcionamento, mas pode variar muito de modelo. Uma dica importante é verificar antes da compra as especificações do produto e comentários de compradores nos sites de venda. Desta forma, poderái encontrar informações que passaram pelo teste dos próprios usuários.

Pense em investir em um fone de ouvido resistente à água

Procure optar por aparelhos que tenham tecnologia que seja resistente à água. Dessa forma, se garante mais segurança no uso do acessório, principalmente para quem utiliza os fones de ouvido sem fio durante a prática esportiva.

Durante os treinos, as pessoas costumam suar muito e beber muita água. Essas ações podem respingar líquidos nos fones e, caso eles não sejam à prova d’água, isso pode danificar o aparelho. Com esse tipo de tecnologia é possível até utilizar os fones em piscinas, por exemplo, durante o treino de natação.

Verifique se tem microfone embutido no fone de ouvido

Uma das funções mais importantes de um fone de ouvido, principalmente dos modelos sem fio, é o microfone embutido. Com a correria do dia a dia, a praticidade muitas vezes é uma característica que conta muito para escolher um produto.

O microfone embutido permite, por exemplo, que uma ligação seja atendida imediatamente, sem a necessidade de retirar os fones – quando o acessório está plugado em um celular. Uma dica é, caso o fone seja sem fio, opte por modelos que tenham botões integrados, já que estes oferecem mais comodidade para alternar em atender a uma chamada e depois prosseguir ouvindo o conteúdo que estava sendo reproduzido no fone antes da ligação.

Conheça as melhores marcas de fone de ouvido e escolha a sua favorita

Agora, já sabe tudo o que é de mais importante na hora de escolher uma marca de fone de ouvido. Portanto, conseguirá fazer a melhor compra possível e sem medo de arrependimento.

Não esqueça de sempre levar em conta suas necessidades, sua disponibilidade de orçamento e para qual finalidade pretende usar o fone, pois essas informações vão te ajudar a decidir qual modelo levar. Lembre-se também dos diferentes tipos de fones existentes, que são os auriculares, os intra-auriculares, os supra-auriculares e os circum-auriculares.

Além disso, aproveite a lista com as melhores marcas de fone de ouvido e dê preferência a elas, já que assim terá a garantia de adquirir um produto de qualidade. Depois de fazer a escolha certa, poderá aproveitar os melhores momentos da vida e do trabalho com o fone da marca que combina exatamente com você. Suas músicas e podcasts preferidos vão ganhar outra cara.