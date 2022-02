Rússia ameaça Finlândia em caso de ingresso na Otan

25/02/2022 | 16:23



A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo Maria Zakharova afirmou nesta sexta-feira, 25, que um ingresso da Finlândia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) teria "sérias repercussões militares e políticas". Em coletiva de imprensa, a representante afirmou que o governo russo "considera o compromisso do governo finlandês com uma política militar de não alinhamento como um fator importante para garantir a segurança e a estabilidade no norte da Europa".

Hoje, a Finlândia foi representada em reunião extraordinária da Otan, que contou ainda com a presença da Suécia, outro país que não integra a aliança formalmente.