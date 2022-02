OCDE encerra formalmente processo de adesão da Rússia

25/02/2022 | 16:19



A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) anunciou nesta sexta-feira, 25, novas decisões em resposta à agressão "de larga escala" da Rússia à Ucrânia. As ações são parte de uma reconsideração "urgente" de cooperação geral com Moscou, disse o secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann, em comunicado.

O Conselho da Organização decidiu encerrar formalmente o processo de adesão da Rússia, que já havia sido postergado em 2014.

A Cormann, foi solicitado que sejam adotados os passos necessários para fechar o escritório da OCDE em Moscou e interromper os convites à Rússia em níveis ministeriais e outros órgãos. O Conselho também pediu para que a OCDE não entre em novos acordos com a Rússia por contribuição voluntária e aja para parar as que ainda não tenham sido iniciadas.

O Conselho pediu ainda para que o Comitê de Relações Exteriores da OCDE reveja a participação da Rússia nos comitês. "A reconsideração de toda a cooperação com a Rússia e o desenvolvimento de novas medidas para fortalecer o apoio da OCDE ao governo democraticamente eleito da Ucrânia continuará ao longo dos próximos dias e semanas", disse Cormann.

A autoridade informou que o Conselho seguirá acompanhando as repercussões sociais e econômicas do atual conflito e debater o impacto no mercado de energia, junto à Agência Internacional de Energia (AIE) e Agência de Energia Nuclear (NEA, na sigla em inglês)