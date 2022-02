Pai de Paulinha Abelha não sabe de morte da filha

25/02/2022 | 16:10



A morte precoce de Paulinha Abelha, vítima de complicações derivadas de uma crise renal, aos 43 anos de idade, segue dando o que falar entre os famosos e fãs. No entanto, uma pessoa muito próxima da cantora ainda não sabe de sua partida: o pai. De acordo com O Globo, Gilson Santos Nascimento, conhecido pelo apelido de Seu Abelha, está internado com Alzheimer e vinha sendo cuidado pela vocalista do Calcinha Preta.

Seu Abelha está acamado e não sabe da morte da filha. Não tem por que dizer isso, pois será apenas mais um sofrimento, e ele não entenderá o fato, disse uma pessoa próxima da família ao jornal.

Ainda segundo o veículo, Marlus Viana, ex-marido da artista, relatou que o pai de Paulinha demonstrou saudade da filha nesses últimos dias, como informaram médicos e enfermeiros que o acompanham.

O que nos passam sobre o Seu Abelha é que ele está sentindo falta dela por conta de alguns movimentos de nervosismo que está demonstrando, disparou Viana.