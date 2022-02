Palmeiras se reapresenta de olho no Paulistão sem Luan, Scarpa, Gómez e Menino

25/02/2022 | 16:06



A manhã de sexta-feira foi de reapresentação com treino coletivo no Palmeiras. Após a disputa do jogo de ida da Recopa Sul-Americana, Diane do Athletico-PR, o time paulista voltou aos trabalhos na Academia de Futebol de olho no jogo contra a Inter de Limeira no próximo domingo. O técnico Abel Ferreira comandou o treino com quatro baixas importantes: Luan, Gustavo Scarpa, Gabriel Menino e Gustavo Gómez.

O zagueiro Luan segue como um dos desfalques no elenco de Abel Ferreira porque está se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. Outras baixas são do meia Gustavo Scarpa, com um estiramento no joelho esquerdo, e do lateral Gabriel Menino, que sofreu uma entorse no tornozelo direito. O trio ficou sob cuidados do departamento médico. O zagueiro Gustavo Gómez testou positivo para covid-19 e permanece em isolamento.

Titular na ausência dos companheiros defensivos, o zagueiro Kusevic destacou a importância e a dificuldade do Paulistão e disse que o Palmeiras precisa seguir jogando como se cada jogo fosse uma final.

"Sempre falo com meus companheiros que o Brasil tem muitos bons jogadores. Os times do Paulista jogam muito bem, são muito fortes em casa, todos os jogos são difíceis. A única forma que temos de igualar essa intensidade é tratando cada jogo como uma final. É um campeonato importante, com rivais diretos também querendo ganhar. O dever que temos é jogar como uma final e tentar buscar os três pontos", disse o zagueiro chileno.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na última quarta-feira contra o Athletico-PR realizaram apenas um trabalho regenerativo durante a reapresentação. O restante do grupo, que teve complemento de alguns atletas das categorias de base, realizou um treinamento coletivo com dois tempos de 15 minutos.

O time do Palmeiras finaliza a preparação para o confronto contra a Inter neste sábado pela manhã e, na sequência, embarca para Limeira. O jogo acontecerá no domingo, às 16h, no estádio Major Levy Sobrinho. O time de Abel Ferreira é líder do Grupo C, com 16 pontos ganhos.