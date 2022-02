Representante da UE confirma inclusão de Putin e Lavrov em lista de sanções

25/02/2022 | 15:44



O alto representante da União Europa (UE) para a política externa, Josep Borrell, confirmou no período da tarde (de Brasília) desta sexta-feira, 25, que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o ministro das Relações Exteriores do país, Sergey Lavrov, serão incluídos na lista de indivíduos alvos de sanções. A decisão foi tomada em reunião com chanceleres do bloco nesta sexta-feira, no âmbito de segundo pacote de punições pela invasão da Ucrânia.

Em coletiva de imprensa, Borrell explicou que os ativos de Putin e Lavrov na UE serão congelados, mas não detalhou o alcance das medidas.

Borrell acrescentou que alvos civis foram atingidos na Ucrânia, arriscando vidas inocentes, e acusou a Rússia de ameaçar usar arsenal nuclear sempre que é desafiada.

Segundo ele, as potencias ocidentais intensificarão esforços para denunciar ao mundo a ofensiva de Moscou. Para ele, os russos precisam ser "isolados" da comunidade internacional. "Estamos cortando acesso da Rússia aos principais mercados de capitais", disse.

Swift

Josep Borrell afirmou também que o segundo pacote de sanções contra Rússia pela invasão da Ucrânia não inclui o desligamento do país do sistema bancário global Swift.

No entanto, o diplomata evitou descartar qualquer medida. "Isso segue como uma possibilidade para considerações futuras", disse, em coletiva de imprensa, após reunião de ministros das Relações Exteriores do bloco.

Borrell acrescentou que a UE avaliará o comportamento russo nos próximos dias e decidirá os próximos passos com base na evolução do conflito. Segundo ele, se forem necessárias, mais medidas podem ser tomadas.