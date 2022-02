Anda diz que é cedo para avaliar impactos de conflito ao setor de fertilizantes

25/02/2022 | 15:26



A Associação Nacional para a Difusão de Adubos (Anda) divulgou comunicado "lamentando" o ataque da Rússia à Ucrânia e pontuando que ainda é cedo para analisar os impactos para o setor e toda a cadeia alimentar diante das sanções internacionais.

"A Anda, neste momento, dedica sua atenção ao possível risco de oferta de insumos para a produção de fertilizantes e impactos na cadeia de suprimentos internacionais, inclusive no Brasil", afirmou a entidade no comunicado. Além disso, disse reconhecer "os esforços do governo para atenuar gargalos" e "acreditar na diplomacia brasileira".

No comunicado, a associação informou que seguirá monitorando a situação e os resultados concretos para o setor, bem como buscando alternativas para manter o abastecimento de adubos no mercado brasileiro.

"A associação enfatiza que acompanha e promove diálogos sobre o cenário geopolítico com seus associados, setor agrícola, indústria, sociedade civil e, principalmente, o governo. Lembra que visita autoridades federais e propõe ações para amenizar possíveis impactos ao setor", destacou a Anda na nota.