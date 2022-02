Virgínia Fonseca esclarece mal entendido na web; entenda!

25/02/2022 | 15:11



Virgínia Fonseca acabou passando por um mal entendido, na internet, pra lá de engraçado - tudo começo quando a influenciadora compartilhou uma foto nos Stories do Instagram em que aparecia fazendo carão e estava com um pirulito-bastão na boca, que foi febre entre as crianças nos anos 90.

E, após a imagem ser compartilhada, ela recebeu um comentário de um seguidor confuso, porém com boas intenções.

Meu Deus, até você está fumando esse cigarro eletrônico? Isso faz um mal danado!, alertou o seguidor.

Virgínia, por sua vez, se divertiu com a situação e esclareceu que, na verdade, ela estava comendo um doce - e, entre emojis de risada, ela compartilhou o print da conversa nas redes sociais.