Marginal Tietê terá hoje a liberação de duas faixas da pista

Da Redação



25/02/2022 | 13:49



A Secretaria dos Transportes Metropolitanos e a Sabesp comunicam que, a partir das 17h de hoje (25), serão liberadas duas faixas da pista local da Marginal Tietê, após a finalização de reparos no local.

Os serviços de reparo foram realizados pela Linha Uni, responsável pelas obras da Linha 6-Laranja do metrô, e próximos ao local do acidente.

A Sabesp está implantando tubulação provisória na Ponte da Casa Verde, a exemplo da que já existe na Ponte da Freguesia, para esgotamento do interceptor ITi-7. O volume remanescente no interceptor desde o dia do acidente está sendo transferido para o ITi-2, que também passou a receber esgoto para encaminhar para tratamento na ETE Barueri.

A Secretaria de Transportes Metropolitanos e a Sabesp ainda acompanham o andamento dos trabalhos do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) para apurar os fatos e possíveis causas do acidente.