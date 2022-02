Sabrina Petraglia mostra os primeiros passos da filha

25/02/2022 | 12:57



O "fofurômetro" explodiu nesta quinta-feira, dia 24. A atriz Sabrina Petraglia usou as redes sociais para mostrar os primeiros passos da filha mais nova, Maya. A bebê tem um ano e Sabrina também é mãe de Gael, de dois anos. "Minha menina, que lindo ver você se desenvolver, poder testemunhar os seus primeiros passos! Esses meio sem jeito, de quem começou agora", comemorou a artista. Nos dois vídeos postados, Maya aparece rindo e dando os primeiros passinhos.

Sabrina parabenizou a filha pela conquista e completou: "muitos passos na vida ainda virão e eu terei de ser muitas vezes apenas plateia. Que a vida seja gentil com você, que seus passos, novos nos dias de hoje, te levem para caminhos maravilhosos, com felicidade, ensinamentos e muito amor".

A publicação rendeu elogios de internautas e também de colegas da atriz. Monica Iozzi comentou: "que delícia! Que linda". Juliana Paiva, Marisa Orth e Juliana Schalch também acharam o momento fofo e elogiaram Maya.

Sabrina está grávida do terceiro filho há quase sete meses. Recentemente, ela usou o Instagram para mostrar os últimos meses da gravidez, que afirmou ser a última. "Últimos meses da minha última barriga. Porque esse será meu último filho com certeza!", brincou. A artista é casada com Ramón Velásquez. Eles oficializaram a união em 2018.