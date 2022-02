São Bernardo. Camisa vence pela primeira vez. Taí e Gaviões, tudo igual. Unidos do Taboão, a queda de uma campeã...

Ademir Medici

Tudo aconteceu na antiga Companhia Cinematográfica Vera Cruz, nos altos do Jardim do Mar, em São Bernardo. Desfiles e apuração foram ali, outrora sonho do cinema brasileiro. E o repórter Fernando Fernandes Jr. estava lá.

Criada há apenas cinco anos (em 1987), a Escola de Samba Camisa Vermelha e Branca, a preferida do prefeito Mauricio Soares, conquistou o seu primeiro título, obtendo 97 dos 100 pontos possíveis.

Entre os blocos carnavalescos, o título ficou dividido entre Taí e Gaviões do Morro. Os dois somaram 48 pontos, com as mesmas notas em todos os quesitos. E os dois blocos concordaram em dividir o troféu de campeão.

ESCOLAS DE SAMBA

Camisa – 97 pontos

Rosas Negras – 95

Padre Lustosa – 93

União das Vilas – 90

Unidos do Taboão – 87

Unidas das Paineiras – desclassificada.

BLOCOS

Taí e Gaviões do Morro – 48

Arrasta Sandália – 41

Oásis – 38

Zulu – desclassificada.



Camisa, a campeã, levou para o sambódromo da Vera Cruz o tema “Tributos aos Orixás”.

Taí saiu com “Os Antigos Carnavais” – obtendo o 11º título consecutivo entre os blocos.

Gaviões do Morro, sediado no antigo Acampamento do DER, focalizou “Cinderela no País dos Sonhos”.

Unidos do Taboão, outrora sempre campeã ou vice-campeã, da belíssima Fada, sua talismã no passado, foi rebaixada, juntamente com outra escola tradicional, a Unidos das Paineiras.

ATRAÇÃO EXTRA

Uma semana antes do Carnaval, o trio elétrico do cantor Pepeu Gomes abriu os festejos em São Bernardo, saindo da Praça dos Bombeiros em direção à Vera Cruz, depois de percorrer a central Rua Marechal Deodoro e vencer a Lucas Nogueira Garcêz.



DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 27 de fevereiro de 1972 – Ano 14, edição 1778

IMPRENSA – Impressão a offset é o objetivo.

Diário e a empresa sueca AB Printing Equipment entram em negociação para a modernização da gráfica do jornal.

Diário iria adquirir uma impressora de grande capacidade para atender às suas necessidades atuais e futuras.

Diretores do Diário viajariam à Suécia para conhecer o funcionamento da impressora “Solna”.

NOTA – A “Solna” seria adquirida e faria história na Imprensa do Grande ABC.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 28 de fevereiro de 1992 – Ano 33, edição 8006

MANCHETE – Reservatórios têm água e não distribuem; Sabesp afirma que Santo André faz campanha demagógica.

VÔLEI FEMININO – A Colgate/São Caetano conquistou ontem (27-2-1992) o título nacional: 3 sets a 1 sobre a L’Ácqua de Fiori, de Minas Gerais, no ginásio Milton Feijão, em São Caetano.

Destaques: Ana Moser e Patrícia.

EM 28 DE FEVEREIRO DE...

1902 – Anúncio: na Vila de São Bernardo vendem-se diversos lotes de terrenos bem localizados. Cartas para A. Pereira, à Avenida Angélica, 104, em São Paulo.

1907 - Francisco Angelo Antonio Barone nasce em São Paulo: vereador e prefeito de Santo André em 1951.



1952 - Luiz Antonio Maragni nasce em Santo André: fotógrafo e memorialista. Hoje vive entre Santo André, Litoral e Interior do Estado, acompanhando esta página Memória.

1962 - Criada a Paróquia São Jorge, na Cidade São Jorge, em Mauá.

1987 – Editorial do Diário: Um ano de cruzado. Um ano de ilusão.

MUNICÍPIOS PAULISTAS

Hoje é o aniversário de Paulínia, Restinga, Salesópolis, Sebastianópolis do Sul e Silveiras.



Falecimentos

THEREZA APPARECIDA MURARO SCOPEL

(São Paulo, SP, 15-8-1915 – São Bernardo, 22-2-2017)

Há cinco anos, Memória noticiava a morte de Dona Thereza, 101 anos. Quase toda uma vida em São Bernardo.

Santo André

Jovelina de Jesus dos Reis, 85. Natural de José Bonifácio (São Paulo). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mariz Helena Nascimento de Oliveira, 81. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 23, em Santo André. Cemitério São Lázaro, em Senhor do Bonfim.

São Bernardo

Maria Iracema, 88. Natural de Senador Firmino (Minas Gerais). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério Municipal de Jacupiranga (São Paulo).

São Caetano

Izaura Moinhos Ferreira, 90. Natural Tabapuã (São Paulo). Residia em Goiânia (Goiás). Dia 20, velado em São Caetano. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Maria Ribeiro Braga, 87. Natural de Cruz das Almas (Bahia). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 22. Memorial Paulista, Embu das Artes (São Paulo).

Anna Schmidt, 83. Natural de Elias Fausto (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Eraldi Gonçalves da Silva, 73. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 24, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

Onofre Lázaro Rodrigues, 80. Natural de Alfenas (Minas Gerais). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.