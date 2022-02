Ademir Medici

Como vem fazendo desde o Carnaval de 1959, o Diário abriu grandes espaços aos desfiles de Santo André e região. No Pedro Dell’Antonia, a repórter Isabel Contadório acompanhou a apuração.

O Ocara venceu a Cidade São Jorge pelo critério de desempate no item bateria.

Com o tricampeonato, o Ocara levou definitivamente para sua quadra, na Vila Guiomar, dois troféus: o de campeã do Carnaval 92 e o troféu transitório, conquistado pelas escolas que ganham três anos seguidos.

GRUPO A

Ocara Clube – 197 pontos

Cidade São Jorge – 197

Vila Alice – 187

Leões do Vale – 181

Vila Palmares – 165

Beleza Pura – 151

Asa Branca – 138

GRUPO B (antigos blocos)

Seci, do Parque Novo Oratório - 192

Musa (Mocidade Unidade de Santo André) – 182

PLEITEANTES

Arranco da Folia – 81

Vila Guiomar

Comportamento diferenciado entre os três presidentes das escolas melhores colocadas.

1 - Celso Mota, do Ocara, destacou o tema escolhido pela sua escola, em homenagem aos orixás, sem que nenhum componente desfilasse vestido de santo. “Por uma questão de respeito”.

2 - José Carlos Lopes, da Cidade São Jorge, festejou o vice-campeonato com a torcida da sua escola e com componentes do Ocara. “A rivalidade das escolas deve ficar na avenida”.

3 - Paulo Roberto Lucchesi, da Vila Alice, vice-campeã pelo júri popular e terceira colocada no oficial, saiu do ginásio antes mesmo de receber o troféu pelo terceiro lugar.

SÃO PAULO

Rosas de Ouro conquistou o tricampeonato do Carnaval paulistano em 1992.



Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Marcos Manocchi/Banco de Dados (1-3-1992 e 5-3-1992)

HÁ 30 ANOS. Carro alegórico do Ocara na Avenida Apiaí, comemoração no Pedro Dell’Antonia, com espaço especial para o rei momo, rainha, princesas e o cidadão carnavalesco

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 27 de fevereiro de 1972 – Ano 14, edição 1778

SANTO ANDRÉ – Inaugurada a nova sede da APAE, na Rua Joana Hannes, em Vila Guiomar. “Hoje podemos dizer que está afastado o fantasma de perecimento da APAE. A nossa sobrevivência é absoluta e totalmente certa e o nosso futuro muito promissor”, declarou o presidente Marcos Michel Wasserstein,

EDITORIAL – APAE, obra de todos.

SÃO BERNARDO – Memória do prefeito Lauro Gomes reverenciada.

CULTURA & LAZER – Aos 75 anos, o velho Estremilique está longe do circo.

EM 27 DE FEVEREIRO DE...

1902 – Paris, 26 (Avenida Havas) – Os festejos oficiais e populares em comemoração ao centenário do escritor Victor Hugo, autor de “Os Miseráveis”, começaram ontem à noite com grande brilho.

Em São Paulo, um festival no Teatro Sant’Anna celebrou o centenário de Victor Hugo.

1922 – Do correspondente do Correio Paulistano em Paranapiacaba: O sr. Antonio Casaes, proprietário da Sapataria Serrana, está vendendo por preços baratíssimos um variado sortimento de neolin.

Avenidas Rangel Pestana e Celso Garcia, em São Paulo, ganham iluminação especial para o Carnaval; corso na Avenida São João; baile à fantasia no Teatro Sant’Anna e no Trianon.

1952 – O Acampamento dos Engenheiros, como tem feito nos anos anteriores, realizou na sede de campo, em Eldorado, Diadema, um baile pré-carnavalesco.



1972 – Fundada a Liga de Futebol de Diadema.

1987 - Prefeitos criam a Associação dos Municípios da Grande São Paulo.

