Príncipe Harry e Meghan Markle se pronunciam sobre invasão russa: Violação do direito internacional e humanitário

25/02/2022 | 11:11



Como estamos acompanhando em todos os jornais nacionais e internacionais, a Rússia atacou a Ucrânia nas primeiras horas do último dia 24. A decisão do presidente Vladimir Putin surpreendeu o mundo e, diante da repercussão, o duque e a duquesa de Sussex, Príncipe Harry e Meghan Markle, emitiram uma nota repudiando o atentado e declarando que estão do lado da Ucrânia.

Nós, príncipe Harry e Meghan, o duque e a duquesa de Sussex, estamos com o povo da Ucrânia contra essa violação do direito internacional e humanitário e incentivamos a comunidade global e seus líderes a fazerem o mesmo.

A declaração ocorreu logo após Putin anunciar uma operação militar especial na área de Donbass, na Ucrânia.

Pronunciamento vira meme nas redes sociais

Horas após a nota, os internautas rapidamente usaram o Twitter para tirar sarro e falar sobre a posição do casal.

Ufa, é isso então. Putin vai chamar imediatamente os militares e enviá-los de volta para suas guarnições. Obrigado por isso Harry e Meg, você salvou a todos nós. Nós lhe devemos uma!, escreveu uma.

Que piada. Eles estão falando pelo Reino Unido ou pelos americanos? Ou apenas pulando para chamar atenção. Harry e Meghan falaram. Putin presidente russo agora está com medo LOL, comentou um segundo.