Léo Stronda mostra como ficou o corpo após a explosão de botijão de gás

25/02/2022 | 11:10



Léo Stronda já havia comunicado anteriormente em suas redes sociais que sofreu um acidente causado por uma explosão de um botijão de gás e agora o ex-A Fazenda resolveu mostrar como que ficou seu corpo após o acidente.

Em um vídeo postado na timeline do Instagram, Léo aparece na primeira imagem com os braços e peitos enfaixados, e logo em seguida vem a imagem da queimadura que ele sofreu nos braços. Segundo o atleta, ele teve queimaduras de segundo grau e quase 30% do corpo queimado.

O que chama bastante também a atenção de todos além da imagem forte das queimaduras é que Léo Stronda teve uma grande mudada em seu corpo porque deu uma engordada e na legenda da publicação aproveitou para dar uma leve desabafada.

Tudo é fase. Estou muito focado e dedicado em fazer tudo dar certo e ser melhor a cada dia estou voltando aos poucos e me reconhecer, me alimentar melhor, a treinar melhor, suplementar melhor. Mas com certeza o BigTesto da Farma Forma foi o manipulado que mais usei nessa minha recuperação. Obrigada pela força, amigos!