Fernando Zor deixa comentário em live de Maiara: Minha vida

25/02/2022 | 11:10



Juntos novamente? Fernando Zor deixou um comentário romântico durante uma live de Maiara, da dupla com Maraisa. A atitude do cantor levou os fãs do casal à loucura e eles já começarem a especular uma possível reconciliação. Recentemente, ele já teria sido flagrado nos bastidores da gravação de um clipe das irmãs gêmeas, mas nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto.

Agora, parece que Fernando decidiu se declarar publicamente à ex-noiva. Na última quinta-feira, dia 24, a sertaneja realizava uma descontraída live no Instagram em que conversava com os fãs enquanto ouvia música no carro. Logo, os seguidores repararam que o músico não só estava assistindo à transmissão, como também fez questão de deixar um comentário.

- Minha vida.

Além disso, Maiara recentemente fez menção a Fernando - durante entrevista da dupla sertaneja ao PodCats, Virgínia Fonseca sugeriu às duas que fizessem uma festa de aniversário para o marido Zé Felipe, nascido dia 21 de abril. Ao ouvir a data, a artista não se conteve:

- Eu lembrei que o aniversário do meu ex é dia 21 de abril.

Em seguida, todas riram e Maraisa exclamou:

- Desnecessário.

Vale lembrar que o ex-casal terminou o relacionamento na véspera do Natal de 2021, em meio a um escândalo envolvendo traição por parte de Fernando, que negou o ocorrido.