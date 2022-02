Da Redação

Do Diário do Grande ABC



25/02/2022 | 10:55



O Consórcio Intermunicipal Grande ABC reinicia, a partir de 9 de março, o Serviço Regional de Educação e Responsabilização para Homens Autores de Violência contra Mulheres do Grande ABC (SerH Grande ABC). O programa, pioneiro no País como política pública de gestão compartilhada, tem o objetivo de desconstruir a cultura de violência contra às mulheres naqueles que foram condenados pela Justiça a cumprirem pena com base na lei 11.340/2006, popularmente conhecida Lei Maria da Penha.

O Judiciário encaminhará os homens apenados às CPMAs (Centrais de Penas e Medidas Alternativas) que, por sua vez, os direcionarão ao SerH Grande ABC. Nos municípios onde não houver CPMA, os homens acessarão o programa por meio dos CREAS (Centros de Referência Especializados de Assistência Social) ou outro organismo que seja designado para essa função específica. Esse diálogo deverá ser acertado com o Judiciário pelos municípios.

Cada turma será composta por até 15 homens, que devem comparecer em 20 encontros, sendo um por semana, realizados na sede Consórcio ABC. Depois deste processo, o condenado pela Lei Maria da Penha segue acompanhado por mais seis meses em dois encontros trimestrais.