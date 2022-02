Pesquisa mostra preferências de brasileiros em viagens aos Estados Unidos

Redação

Do Rota de Férias



25/02/2022 | 10:55



Viagens aos Estados Unidos são as favoritas de turistas brasileiros, seguidas por roteiros em países como Argentina, Itália e Portugal. O dado faz parte de um levantamento que analisa as preferências e desejos do público tupiniquim, realizado pela Experience Kissimmee, escritório da cidade norte-americana que abriga o maior complexo mundial de entretenimento.

Viagens aos Estados Unidos: preferências dos brasileiros

Segundo a pesquisa, brasileiros preferem passar de 7 a 10 noites nos EUA. Além disso, os que viajam com a família tendem a se hospedar em residências para viver como os americanos.

Brasil, Reino Unido e Canadá são as nações que mais visitam Kissimmee. Conhecida como Capital Mundial das Casas de Férias, a cidade tema maior rede de casas de aluguéis de temporada do mundo, com mais de 50 mil opções.

Os visitantes oriundos do Brasil optam por viajar de dezembro a fevereiro. O segundo período de maior interesse é de julho a agosto.

Juliana Leveroni, diretora de comunicação do Experience Kissimmee, conta que o brasileiro planeja a ida aos EUA com aproximadamente 6 meses de antecedência, mas toma a decisão de viajar com 140 dias e realiza as reservas somente 100 dias antes do embarque. “Provavelmente isso acontece por causa das situações econômicas, como variações da cotação do dólar”, estima a especialista.

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar viagens aos Estados Unidos, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis.