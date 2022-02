Dica: como fazer Pix Saque e Pix Troco

Da Redação

Que o Pix caiu no gosto do brasileiro, é inegável. Os números do Banco Central falam por si só: são mais de 1 bilhão de transações feitas mensalmente no Brasil.

Para se ter ideia do sucesso do novo formato de pagamento, em novembro de 2020, quando o sistema começou a operar, foram 27,61 milhões de transações. Mas é fato também que muita gente ainda não tem Pix – por não ter vínculo com instituições bancárias – ou teme ser alvo de algum tipo de golpe envolvendo a transferência de dinheiro e os pagamentos.

“O sistema de segurança envolvendo o Pix está em constante atualização, para permitir que as transações, ocorram 24h, nos sete dias da semana”, explica Lucas Thaislo, diretor de Produtos, Tecnologia e Inovação do Banco Semear. “Além da facilidade e gratuidade para clientes pessoa física, o Pix pode ser acionado do celular, tablet e computador, deixando as transações mais ágeis. Basta a pessoa cadastrar sua chave Pix e começar a usar – pode ser via CPF, email, número de celular ou uma chave alfanumérica gerada aleatoriamente.”

Pix Saque e Pix Troco

Como sequência da evolução do Pix, novas funcionalidades vão surgindo a cada dia, agora, com o Pix Saque e o Pix Troco, que prometem ainda mais praticidade e agilidade no dia a dia do usuário: poder sacar dinheiro num estabelecimento inscrito no Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), por exemplo.

“Em ambas as transações, Troco ou Saque, o usuário que quer retirar o dinheiro em espécie vai fazer um Pix para o agente ou estabelecimento que oferta o serviço. Via leitura de QR Code ou transferência simples, ele fará o Pix da sua conta para a conta do Agente de Saque, que entregará ao usuário o valor em espécie solicitado. É uma espécie de expansão dos terminais de saque 24h”, acrescenta Thaislo.

No caso do Pix Saque, o dinheiro em espécie corresponderá ao valor da transação Pix realizada. Já no caso do Pix Troco, o valor entregue ao usuário será a diferença entre o valor do total do Pix e o valor da compra realizada. E as funcionalidades Pix não param por aí, outras novidades estão por vir, como Pix Cobrança, Aproximação, Débito Automático.

Como fazer Pix Saque e Pix Troco

