5G: veja o mapa da tecnologia na América do Sul

Da Redação

Do 33Giga



25/02/2022 | 10:55



O desenvolvimento das redes 5G continuou na região sul-americana e em fevereiro de 2022 já existiam 14 redes 5G operacionais em sete países da região. Isso é o que aponta uma pesquisa da 5G Americas, com base em informações de órgãos reguladores, agências, operadoras e Telegeography.

As redes 5G foram implantadas em faixas de frequência licenciadas por meio de licitações recentes (Chile e Brasil entre 2020 e 2021), mas também há casos em que os governos autorizaram mudanças nas licenças de espectro pré-existentes para permitir novos serviços sem fio (Peru e Uruguai).

Uma vez que o desenvolvimento da 5G coexiste com o funcionamento de redes 4G e anteriores, é fundamental que as administrações nacionais identifiquem faixas de frequências adequadas para o desenvolvimento dessas novas redes.

Em termos gerais, os países da América do Sul consideram o espectro das faixas de 3,5 GHz e 26 GHz como faixas de espectro para o desenvolvimento da 5G, mas no planejamento do uso do espectro, destacam-se outras faixas, como 600 MHz, 700 MHz, a Banda L, 2,3 GHz, 2,5 GHz e 28 GHz, dependendo do país.

Fabricantes de tecnologia e operadoras de rede realizaram uma variedade de testes das redes 5G na América do Sul para demonstrar novos casos de uso que incluem: teleducação, telemedicina, redes privadas para uso industrial, comunicações multimídia em tempo real, jogos, cidades inteligentes e realidade virtual.

Veja o mapa das redes 5G na América do Sul. (Crédito: divulgação / 5G Américas)