Carro com teto solar: veja dicas para comprar um

Da Redação

Do 33Giga



25/02/2022 | 10:55



Uma dúvida paira no bolso do consumidor na hora de escolher pela compra de um carro zero ou um seminovo completo. Um dos itens que mais pesa, principalmente na temporada quente, além do ar condicionado, é o teto solar.

Objeto de desejo para a turma entre 30 e 35 anos, o teto solar, antes disponível apenas nos carros importados, hoje já pode sair de fábrica inclusive nos modelos mais populares, mas custa um pouco mais caro.

De acordo com Carlos Eduardo Barros, superintendente do AutoShopping Internacional Guarulhos, “o consumidor que quer usufruir do acessório sempre busca um modelo completo. Para não precisar investir o valor de um veículo zero quilômetro, a melhor opção é escolher um carro seminovo”.

A seguir, 33Giga e Barros dão oito dicas práticas para quem quer comprar um carro usado com teto solar.