Desconto de até R$ 3,5 mil: notebooks da Lenovo entram em promoção

25/02/2022 | 10:55



A Lenovo anunciou uma série de descontos em notebooks da linha Lenovo Legion e IdeaPad Gaming. Até domingo (27), os clientes poderão adquirir PCs da linha gamer com até R$ 3,5 mil de desconto.

Além do foco no público gamer, os notebooks gamers são voltados a usuários que precisam lidar com tarefas de alto desempenho. Confira os principais destaques.

Lenovo Legion 5 (82CF0002BR) | Processador Intel Core i7-10750H |16GB Memória RAM| 512GB de armazenamento SSD| Windows 10. De R$ 10.449,99 por R$ 9.224,99 (para pagamento à vista no boleto)

| Processador Intel Core i7-10750H |16GB Memória RAM| 512GB de armazenamento SSD| Windows 10. De R$ 10.449,99 por R$ 9.224,99 (para pagamento à vista no boleto) Lenovo IdeaPad Gaming 3 (82CGS00200) | Processador Intel Core i710750H | 8GB Memória RAM | 512GB de armazenamento SSD| Linux. De R$ 7.099,99 por R$ 5.839,99 (para pagamento à vista no boleto)

| Processador Intel Core i710750H | 8GB Memória RAM | 512GB de armazenamento SSD| Linux. De R$ 7.099,99 por R$ 5.839,99 (para pagamento à vista no boleto) Lenovo Legion Slim 7 (82K800EABR) | Processador Ryzen 5-5600H |16GB de Memória RAM | 512GB de armazenamento SSD | Windows 11. De R$ 17.999,99 por R$ 14.399,99 (para pagamento à vista no boleto)