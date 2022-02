Shark Tank Brasil: Sony Channel confirma 7ª temporada; veja como se inscrever

Da Redação

O Sony Channel confirmou a produção da sétima temporada do Shark Tank Brasil, reality show de empreendedorismo. Além disso, também foi anunciada a abertura das inscrições para empreendedores que desejam participar do programa.

Os registros podem ser feitos até o dia 25 de maio de 2022, diretamente pelo site do Sony Channel.

Em 2021, Shark Tank Brasil contou com mais de 90 horas de gravações em que mais de 80 empreendedores tiveram a oportunidade de apresentar suas propostas de negócio aos Tubarões. Das 52 empresas que levaram suas ideias ao tanque, mais de 35 conseguiram uma proposta dos investidores.

O sexto ano do Shark Tank Brasil também ficou marcado pela maior oferta já feita na história do programa no país. Durante uma negociação acirrada, Leonardo Arruda, fundador da Decor Colors, fechou negócio com João Appolinário e recebeu um investimento de 10 milhões de reais.

Ao logo das seis edições do programa, o Sony Channel exibiu 87 episódios inéditos, incluindo um especial gravado com plateia, e mais de 350 pitches foram apresentados aos Sharks. Com mais de 730 mil inscritos, o canal do Shark Tank Brasil no YouTube acumula milhões de visualizações e é o segundo maior canal da franquia na plataforma em todo o mundo.

Coprodução entre Sony Pictures Television (SPT) e Floresta Produções, a sétima temporada do Shark Tank Brasil contará com 13 novos episódios e tem previsão de estreia no Sony Channel para o segundo semestre deste ano, com o início das gravações programado para este semestre.

A franquia “Shark Tank” é baseada no reality “Dragons ‘Den”, criado pela Nippon TV no Japão e distribuída ao redor do mundo pela Sony Pictures Television. O formato foi adaptado com êxito e já cativou audiências em mais de 40 territórios, incluindo Austrália, Canadá, França, Alemanha, Estados Unidos, México e Colômbia.

