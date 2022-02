Simony fala sobre processo contra Dudu Camargo:Tocou minhas partes íntimas!

25/02/2022 | 10:10



Parece que Simony voltou com tudo para a mídia na última semana após dar uma entrevista pra lá de polêmica para o podcast Papagaio Falante, e desta vez o que está em alta é sobre o processo que a cantora abriu contra Dudu Camargo.

Caso você não lembre, em meados de 2020, o apresentador do programa Primeiro Impacto acabou apalpando os seios de Simony enquanto realizava a cobertura das festividades da Rede Tv, na época isso rendeu o que falar nas redes sociais

- Eu estava apresentando [o carnaval da Rede TV!], aí ele chegou lá, ninguém chamou, ele viu que tava ao vivo e já tava o bonito querendo aparecer lá. Ele chegou e começou: me dá um selinho? Eu já sei que ele não gosta daquilo. O Dudu Camargo é um safado, sem vergonha. Inclusive, acho que eu ganhei o processo, e ele até agora não fez o depósito, vou bloquear as contas dele todas, porque ele passou a mão no meu peito e aqui na parte de baixo, no carnaval, sem a minha ordem. Não importa se ele é bi, gay, ele me desrespeitou como mulher e como pessoa. E foi gravado, apareceu no carnaval, ao vivo. E ele fica fazendo uma de bestão. Ele me tocou, tocou o meu peito, minhas partes íntimas, sem a minha ordem. Quando acabou o programa o Twitter arrebentou isso foi assédio e comecei a chorar. No outro dia eu fui na delegacia. Fui fazer corpo de delito, fui na Delegacia da Mulher e toda mulher quando se sentir lesada tem que ir mesmo. Porque ele não é meu amigo, eu não dei essa intimidade para ele e ele fez isso comigo. [?] Muita falta de respeito. Meu corpo é meu corpo, minhas ordens. Eu que digo se pode ou não. Foi muito feio o que ele fez. Ele não me ligou nem para pedir desculpas.

E ela não parou por ai o desabafo, Simony ainda contou sobre o processo durante o podcast.

- Processei, tá rolando, fui na delegacia da mulher, constituí advogado, não sei como está a situação ainda porque da pandemia, mas com certeza eu vou ganhar. Até o Nelson Rubens foi depor. Não é só porque eu tava de vestido curto que eu quero que todos os homens passem a mão em mim. Isso tem que parar, tem que acabar. A mulher pode vestir o que ela quiser. [?] Eu estava trabalhando. Foi muita sacanagem o que ele fez comigo, muita sacanagem mesmo.