Taxas futuras de juros recuam com dólar e após IGP-M abaixo do esperado

25/02/2022 | 09:42



Os juros futuros recuam na manhã desta sexta-feira, após terem subido ontem em meio aos temores com a guerra na Ucrânia. O movimento se dá em linha com o dólar ante o real e outras moedas emergentes, em manhã menos tensa nos mercados. Além disso, o IGP-M avançou 1,83% em fevereiro, após alta de 1,82% em janeiro, abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava alta de 1,86%.

Às 9h20 desta sexta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 11,24%, de 11,29% no ajuste de quinta-afeira. O DI para janeiro de 2025 recuava para 11,33%, de 11,39%, e o para janeiro de 2024 caía para 11,88%, de 11,95%. O DI para janeiro de 2023 marcava 12,400%, de 12,449% no ajuste anterior. E o dólar à vista caía 0,12%, a R$ 5,0992.