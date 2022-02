Restos de entulho e sujeira preocupam vizinhos de escola na Cidade São Jorge

Carolina Helena

Especial para o Diário



25/02/2022 | 08:35



Moradores da Cidade São jorge, em Santo André, estão descontentes com a situação enfrentada na Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Comendador Piero Pollone. Os munícipes reclamam que na praça ao redor da escola o que mais se vê é o acúmulo de sujeira, como garrafas e sacolas plásticas, além de muitos papéis, porém, o problema não é apenas na área externa. Dentro da unidade de ensino é possível encontrar muito entulho e materiais de construção deixados bem próximo ao parquinho onde as crianças brincam nos intervalos.

A situação preocupa quem reside ao redor da escola. Uma moradora do bairro, que preferiu não ser identificada, lamentou a sujeira ao redor da escola. "Deveria ter placas de conscientização para as pessoas não sujarem o local, pois, se a escola está sendo cuidada pela Prefeitura, as pessoas provavelmente irão pensar duas vezes antes de sujar um espaço que está sendo cuidado e monitorado. Esse, com certeza, não é o que se espera de um ambiente escolar", reclama ela, que também se preocupa com o entulho perto do parquinho, que pode ocasionar algum acidente.

Por meio de nota, a Prefeitura de Santo André disse que esteve no local para constatar as irregularidades. "O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental) informa que o local foi vistoriado e não apresenta descartes na parte externa. Se houvesse algum resíduo a equipe já faria a limpeza. Internamente há obras sendo realizadas, porém, há caçamba para recolhimento dos resíduos", garantiu a administração andreense.