São Bernardo repassa R$ 15 mil a entidades sociais

Da Redação



25/02/2022 | 08:30



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), sanciona hoje o projeto de lei que autoriza o repasse de até R$ 15 mil às entidades do terceiro setor cadastradas no FSS (Fundo Social de Solidariedade). Os valores serão destinados à aquisição de kits de equipamentos eletrônicos, voltados a projetos de fomento, apoio e desenvolvimento de atividades de inclusão digital junto aos públicos assistidos. A proposta, de autoria do Executivo, foi aprovada na quartafeira pela Câmara.

Os kits de equipamentos eletrônicos serão compostos por, no mínimo, dois notebooks, um aparelho celular, uma caixa amplificadora com microfone, uma impressora multifuncional e um projetor multimídia. Atualmente o Fundo Social conta com 51 entidades assistenciais cadastradas, porém, para participar da ação as instituições devem atender a condições legais, bem como comprovar uma série de requisitos, como cadastro atualizado nos conselhos municipais.

"Desde 2017, temos trabalhado para fortalecer as ações das entidades, por meio do nosso Fundo Social de Solidariedade, retomado por minha mulher e agora deputada estadual, Carla Morando (PSDB). Agora vamos apoiar o processo de atualização tecnológica destas instituições, de forma a modernizar suas atividades e ajudá-las a desempenhar ainda melhor os serviços prestados junto ao público em situação de vulnerabilidade social", destacou o chefe do Executivo.

OUTROS REPASSES

Em 2018, o Fundo Social de São Bernardo já havia contemplado as entidades cadastradas com repasse de R$ 554,2 mil, por meio da arrecadação de recursos junto a iniciativa privada e pessoas físicas com preocupação social, durante o jantar de aniversário. No ano seguinte, foram entregues carros zero-quilômetros às entidades assistenciais, também com recursos da mesma fonte.

"O trabalho do Fundo Social é contínuo e essencial para fortalecer o trabalho desenvolvido pelas entidades. Estas instituições cumprem papel fundamental, chegando onde muitas vezes o poder público não alcança. Sabemos das dificuldades que essas instituições enfrentam todos os dias e não medimos esforços para apoiar o trabalho ao qual se dedicam: ajudar o próximo", comentou a presidente do FSS de São Bernardo, Márcia Morando.