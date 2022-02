Santo André dá início às operações conjuntas entre as forças de segurança

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



25/02/2022 | 08:22



Santo André deu início oficialmente ontem às operações que fazem parte do pacote de investimento de R$ 26,9 milhões na segurança pública, anunciado quarta-feira pelo prefeito Paulo Serra (PSDB). Ação conjunta envolvendo a GCM (Guarda Civil Municipal) e as polícias Civil e Militar colocou nas ruas 60 viaturas e 200 profissionais nos mais diferentes bairros da cidade com foco em intensificar rondas, bloqueios e abordagens em ação ostensiva na redução dos índices de criminalidade, melhorando a sensação de segurança aos andreenses.

"Desde o início da gestão estamos trabalhando muito para equipar, investir e dar respaldo às equipes de segurança. Esta nova operação trará frutos, gerando uma maior percepção de segurança para a população, com a presença ostensiva das equipes. Esta sinergia entre as polícias e a nossa guarda é muito importante para o sucesso do trabalho", destacou o prefeito Paulo Serra.

Para colaborar na trajetória de queda destes índices, essencialmente dos que atentam à vida, a Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, vai disponibilizar viaturas, motos e bases móveis, além dos GCMs, nas iniciativas realizadas.

A ação ostensiva vai percorrer os bairros e os principais eixos comerciais e de ligação da cidade com áreas de divisa de outros municípios, realizando o trabalho com os bloqueios policiais, averiguações de motos e automóveis de passeio, além do combate ao tráfico de drogas. Todas as operações que são realizadas na cidade levam em conta análise por meio de reuniões periódicas das forças policiais no COI (Centro de operações Integradas).

APREENSÃO

A GCM de Santo André, em ação da equipe da Romo (Rondas com Motocicletas), prendeu ontem homem de 38 anos, que não teve a identidade revelada, ao realizar patrulha na Rua Ibiapava, bairro Paraíso. As motos avistaram veículo carregado de mercadorias e suspeitaram da atitude do motorista, que se assustou ao ver os agentes.

De imediato, os GCMs determinaram a parada do veículo. No interior do carro, encontraram diversas mercadorias em embalagens lacradas, sem notas e sem comprovação de propriedade. Em breve interrogatório, o condutor admitiu ter furtado a mercadoria no hipermercado Carrefour de São Bernardo. O motorista recebeu voz de prisão e foi apresentado na Central de Flagrantes da Polícia Civil.

"O trabalho diário da GCM é o de estar em constante vigilância, prever situações e autuar os crimes. Mais uma vez a ação foi ágil e eficaz, mostrando que investir em segurança, mesmo sendo de responsabilidade do governo do Estado, é o um acerto que será intensificado pelo novo pacote que já está em atuação", disse o prefeito Paulo Serra.