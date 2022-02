UE/Von der Leyen: sanções atingem 70% de estatais chave e sistema bancário russos

25/02/2022 | 08:14



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que as novas sanções da União Europeia (UE) à Rússia, pelo ataque à Ucrânia, atingem 70% do sistema bancário e empresas estatais chave do país governado pelo presidente Vladimir Putin. Von der Leyen ressaltou que as ações contra as estatais russas incluem empresas ligadas à Defesa.

"Essas sanções vão ampliar os custos de empréstimos da Rússia, aumentar a inflação e gradualmente corroer a base industrial", afirmou. "Também estamos atingindo a elite russa ao restringir seus depósitos para que não possam mais esconder seu dinheiro em paraísos fiscais na Europa."

O pacote de medidas da UE contra a Rússia também mira o setor de energia. Segundo a presidente da Comissão Europeia, o banimento de exportações inviabiliza uma modernização das refinarias de petróleo russas, que renderam ao país uma receita de 24 bilhões de euros em 2019.

Von der Leyen anunciou ainda que as sanções vetam a venda de aeronaves, peças de reposição e equipamentos a companhias aéreas russas. Além disso, a UE limitará o acesso russo a tecnologias de ponta e a semicondutores e impedirá diplomatas e empresários de obterem vistos de acesso privilegiado aos países do bloco europeu.

"Essas medidas são coordenadas de perto com nossos parceiros e aliados, como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá e a Noruega, mas agora juntam-se também a Coreia do Sul, o Japão e a Austrália", disse. "Nossa união é nossa força. O Kremlin sabe disso. Esses eventos marcam o início de uma nova era. Devemos ser muito claros em nossa análise: Putin está tentando subjugar um país europeu amigo."