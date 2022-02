Índice de sentimento econômico da zona do euro avança em fevereiro

25/02/2022 | 07:49



O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, subiu de 112,7 pontos em janeiro para 114 pontos em fevereiro, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 25, pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia. O resultado deste mês superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço do indicador a 113 pontos.

A comissão ressaltou, no entanto, que os dados da pesquisa foram coletados entre os dias 1º e 18 de fevereiro, o que significa que não refletem os últimos desdobramentos do conflito militar na Ucrânia.

Apenas a confiança da indústria aumentou de 13,9 pontos em janeiro para 14 pontos em fevereiro, mas ficou um pouco abaixo da projeção de 14,1, enquanto a de serviços avançou de 9,1 para 13 pontos no mesmo período.

Por outro lado, a confiança do consumidor diminuiu de -8,5 pontos em janeiro para -8,8 pontos em fevereiro, confirmando a estimativa inicial. Fonte: Dow Jones Newswires.