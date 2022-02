Obituário - 25 de fevereiro de 2022

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Arcino José de Oliveira, 91. Natural de Santa Cruz do Escalvado (Minas Gerais). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Guedes, 86. Natural de Aracaju (Sergipe). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Júlia do Carmo Penha, 80. Natural de Cambé (Paraná). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iracy Alves Lino, 79. Natural de Tabapuã (São Paulo). Residia na Vila Nova Utinga, em São Paulo. Capital. Dia 21, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria Gessy de Oliveira, 76. Natural de Vicência (Pernambuco). Residia na Vila Pinheirinho, em SantoAndré. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Djanira Paulino de Souza, 75. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Urbano Ferreira Chaves, 72. Natural de Campo Formoso (Bahia). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valquíria Aparecida Nicolino, 71. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Guilherme Kuis da Conceição, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Valentim Donizetti Colombo, 66. Natural de Descalvado (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Operador de empilhadeira. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio José da Paz, 66. Natural de Moreno (Pernambuco). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Valdemar Brindo da Cruz, 66. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Socorro.

Márcia Andrioti Felipe de Godoy, 65. Natural de Regente Feijó (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edvaldo Damasceno Ferreira, 64. Natural de Jordânia (Minas Gerais). Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Carpinteiro. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Arnaldo Veiga, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldiza, em Santo André. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Miguel da Silva Lima, 58. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sandra Regina Albano da Silva Batista, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silas de Lima, 56. Natural de Santo André. Residia no Parque Industriário, em Santo André. Autônomo. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Jailton Feitosa da Rocha, 35. Natural de Itainópolis (Piauí). Residia no Centro de Itainópolis. Dia 21, em Santo André. Cemitério do Valério, em Itainópolis.



SÃO BERNARDO

Sinésio Júlio da Silva, 105. Natural de Areado (Minas Gerais). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 21 Cemitério Municipal de São Lourenço (Minas Gerais).

Geraldo Ferreira de Araujo, 81. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no Jardim Boa Vista, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério do Baeta.

Nobuharu Suzuki, 75. Natural de Avaí (São Paulo). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério da Paulicéia.

Rosalina Maria da Silva, 75. Natural de Topázio (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra (São Paulo).

Aluísio Pereira de Lacerda, 75. Natural de Serra Talhada (Pernambuco). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério do Baeta.

Lúcia Rodrigues da Silva Toledo, 62. Natural de São Lourenço da Mata (Pernambuco). Residia no bairro Ferrazópolis, em Santo Bernardo. Empresária. Dia 21, em Santo André. Jardim da Colina.

Terezinha Silvestre da Silva Santos, 61. Natural de São Bento do Una (Pernambuco). Residia no DER, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Isabel dos Santos Carvalho, 58. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 21, em Santo André. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.



SÃO CAETANO

Geralda Maria de Jesus Moraes, 94. Natural de Monte Belo (Minas Gerais). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 21, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Aparecida da Silva, 86. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 21, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Maria Helena Góis Schmidt, 84. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 18, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Clarice Entrebato Garrucho, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Pensionista. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Jaci Adorno Populin, 72. Natural de São Caetano.

Residia no Jardim São Caetano. Dia 21. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Judite Alves de Oliveira, 93. Natural de Ruy Barbosa (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 21, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Manoel Raimundo da Silva, 83. Natural de Piatã (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 19. Vale da Paz.

Pedro Faustino Campos, 80. Natural de Areia (Paraíba). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Aparecida de Siqueira, 78. Natural de Mogi Mirim (São Paulo). Residia no bairro Eldorado. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Lourdes Rodrigues Grego, 71. Natural do Estado de São Paulo. Residia no bairro Taboão. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Martinho Duarte Pereira, 70. Natural de Areia (Paraíba). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 19. Jardim da Colina.

Marivete Ferreira da Rocha, 68. Natural de Nova Viçosa (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Luiza Santos Oliveira, 61. Natural de Milagres (Bahia). Residia no Jardim Novo Pantanal. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Jocinelia dos Santos Andrade, 53. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Marcos Antonio Zerlote, 53. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 18, em Diadema. Cemiterio Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosa de Fátima Florêncio Mendes, 51. Natural de Alagoinhas (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Nilvânia Ezzaher Santos, 50. Natural de Petrolina (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal d Diadema.

Renivaldo Ferreira Rodrigues, 40. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Carlos Alberto Vieira, 67. Natural de Leme (São Paulo). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 21, em Santo André. Vale da Paz.

RIBEIRÃO PIRES

José Fernandez Perez, 92. Natural da Espanha. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Comerciante. Dia 21, em Santo André. Cemitério São José.