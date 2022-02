Prova de resistência em duplas definirá líder da semana no BBB22!

25/02/2022 | 01:10



Saudades de ver uma prova de resistência no BBB22? Nesta quinta-feira, dia 24, foi dado início a prova do líder desta semana, que para dar uma emoção a mais, é de resistência!

Antes de tudo começar, os brothers precisaram se dividir em duplas. Larissa ficou de fora da prova por ter quebrado seu dedo do pé durante a Festa do Líder, e como sem ela restaram apenas 15 participantes, aquele que sobrasse também estaria automaticamente fora da prova.

Duplas formadas e quem sobrou foi Tiago Abravanel.

A dinâmica foi a seguinte: as duplas foram divididas em lados diferentes, e ao ouvir um barulho, precisam tirar as peças de um quebra-cabeças grande, e entregá-las uma a uma para seu parceiro. Uma grade os separa, com um espaço para passar as peças. O parceiro deve então montar o mesmo quebra-cabeças em seu lado, e ao acabar, ambos precisam apertar um botão. Caso a dupla monte algo invertido, ela é eliminada. Para ajudar com isso, todos contam com um gabarito exibido no telão.

A dupla que acabar primeiro ganha o direito de descansar em um sofá até a próxima rodada. Por ser de resistência, as duplas repetirão as rodadas até irem desistindo e sobrar apenas uma.

E as emoções não param por aí: a dupla que sair da prova primeiro irá direto para o paredão! Eita!

E aí, qual dupla será que vai levar a melhor desta vez?