Ponto para a mobilidade

Do Diário do Grande ABC



24/02/2022 | 23:59



O governador João Doria e o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, ambos do PSDB, deram início ontem de manhã à implantação do BRT-ABC, sistema de ônibus de alta velocidade que ligará o Grande ABC à Capital, passando por Santo André e São Caetano. Trata-se da maior obra de mobilidade urbana da história recente da região. Serão investidos R$ 860 milhões no corredor de 18 quilômetros. A previsão do Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista, é que o projeto esteja concluído em um ano, garantindo mais conforto, rapidez e segurança aos passageiros que precisam transitar entre as cidades.



A implantação de corredor exclusivo fará com que os ônibus fujam das vias cada vez mais congestionadas das cidades do Grande ABC, conferindo ao projeto o dom de equacionar um dos principais gargalos dos usuários de transporte público na região: a demora das viagens. A cada plano destinado a retirar veículos de passeio das ruas, como é o caso do BRT-ABC, a fluidez do trânsito melhora e toda a sociedade agradece.



É desnecessário dizer, por ser facilmente constatável, que o volume elevado de veículos trafegando pelas vias das sete cidades tornou o deslocamento viário em uma experiência extremamente desagradável – e, em certas circunstâncias, até mesmo perigosa. Só boas alternativas disponibilizadas pelas administrações podem levar à mudança de cultura e comportamento, fazendo com que o cidadão opte por deixar o carro na garagem e passe a considerar a possibilidade de recorrer ao transporte coletivo.



Na oportunidade em que saúda o começo das obras do BRT, este Diário torce para que o próximo grande investimento do Estado em mobilidade seja o do tão sonhado Metrô – desejo que se transformou em uma das batalhas mais aguerridas da sociedade civil nos últimos tempos, com o apoio integral deste jornal. A equipe do governador João Doria já começou a tocar o projeto da Linha 20-Rosa. Que a proposta avance do campo das ideias para o das obras no menor intervalo de tempo possível.