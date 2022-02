Uniligas visa parceria com OAB para julgar seus casos

Dérek Bittencourt



25/02/2022 | 00:09



A Uniligas (União de Ligas de Futsal do Grande ABC), entidade gestora de campeonatos da região, quer profissionalizar os julgamentos de casos relacionados às competições. Para isso, o presidente Rodolfo Guedes, que também está à frente do Santo André FC, se reuniu com o presidente da subsecção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Bernardo, Luiz Ricardo Bertanha, para costurar uma parceria, levando as audiências para o tribunal da OAB.]

“Traz o profissionalismo que faltava para dentro da competição. Hoje a Uniligas é extraoficial, mas não amadora. Então, sem dúvidas, traz credibilidade, segurança para os clubes, em todos os aspectos. Acredito que será de suma importância para toda a região”, declarou o dirigente, que enxerga como uma alternativa que possa se estender a outros esportes.