Santo André envia 15 mil itens para moradores de Petrópolis

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



25/02/2022 | 00:01



A Prefeitura de Santo André, por meio do FSS (Fundo Social de Solidariedade), vai enviar para a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, 15 mil itens, resultado de doações, para os moradores afetados pelas fortes chuvas que atingiram o município na semana passada.

“O programa Santo André Solidária é permanente para atender aqueles que mais precisam. Rapidamente nossa equipe se mobilizou para o envio de produtos aos moradores de Petrópolis, depois da tragédia que tocou o coração dos brasileiros. Amor, carinho e proteção são sempre importantes, ainda mais neste momento de dificuldade. Agradeço a cada um que fez a sua doação e convido a continuar neste caminho de solidariedade para que, juntos, possamos enfrentar os desafios que a vida nos coloca“, destacou a primeira-dama e presidente do FSS, Ana Carolina Barreto Serra.

Serão enviados produtos de cama, mesa e banho, além de roupas para adultos e crianças, livros, material escolar, brinquedos e itens de higiene e limpeza. Essa mobilização foi possível por meio das doações entregues pela população em vários estabelecimentos comerciais da cidade que atuam em parceria com a Prefeitura.

Para participar da campanha é possível entregar as doações nos drive-thrus da vacinação e nas lojas solidárias localizadas nos shoppings ABC, Grand Plaza, Atrium e Shoppinho. De acordo com a Prefeitura, não há estoque de doações. Todos os itens recebidos são rapidamente transformados em kits e cestas básicas e são doados imediatamente para os necessitados, o que está ocorrendo neste caso do envio do material para a cidade carioca.

TRAGÉDIA

As buscas por desaparecidos continuam em Petrópolis. Até o fechamento desta edição, 210 vítimas da chuva já haviam sido encontradas e pelo menos 33 pessoas ainda eram procuradas. Segundo a Polícia Civil, entre os óbitos confirmados estão 124 mulheres e 86 homens. Do total, 40 vítimas são menores de idade.

Até ontem, 203 corpos já haviam sido identificados. Destes, 194 já foram liberados pelo IML (Instituto Médico-Legal) e entregues para as funerárias.