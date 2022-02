Maurício de Menezes é reeleito no Primeiro de Maio FC

Dérek Bittencourt



25/02/2022 | 00:01



Maurício Pereira de Menezes, 58 anos, foi reeleito presidente do Primeiro de Maio FC. Consultor de vendas, Mauricinho, como é conhecido, encabeçou a chapa dois – denominada Sou PMFC – e venceu o pleito, realizado no último domingo, na sede social, por 377 votos a 240 (quatro eleitores anularam). Assim, ele, que já ocupa o cargo à frente do clube, seguirá na presidência até 31 de dezembro de 2024.

A diretoria executiva terá ainda Fábio Telent como vice-presidente administrativo e patrimonial; José Luiz Ribas Júnior como vice-presidente econômico-financeiro; Sérgio da Silva, como vice-presidente social; e Jorge Massaki Kojima, vice-presidente de esportes.

Maurício festejou a permanência na função e agradeceu a confiança dos associados. No período de pandemia, durante estes dois anos, fizemos várias benfeitorias e ainda mantivemos o equilíbrio financeiro do clube. Acredito que tenha sido esse o diferencial, que fez com que os associados optassem pelo voto da nossa chapa”, disse. “Nossa ideia é executar os projetos que tínhamos no espaço verde, agora chamado de Terraço Figueira, que devemos entregar por completo até a primeira quinzena de março. A quadra de beach tennis tem previsão de entrega ainda neste primeiro semestre, além da modernização dos sistemas de catracas nas dependências do clube com biometria facial, sistema de segurança de dados de informações, atendendo a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)”, finalizou o presidente do centenário clube.