A marca da xícara e o Papel Zero

Na pressa de protocolar petição, um mercador deixou de colocar um dos carimbos exigidos e teve seu pedido indeferido. Seu recurso passou por várias instâncias e resultou em investigação sobre origem da exigência. No fim, se descobriu que o carimbo era, na verdade, a marca da xícara do mesmo oficial que negou a petição. Nossa burocracia está cheia de ‘marcas de xícara’, procedimentos que sempre foram inúteis ou que se tornaram obsoletos com a evolução da tecnologia. Cobramos reconhecimento de firma na época da certificação digital e construímos prédios para atender pessoas enquanto serviços privados só aumentam as ofertas on-line. Há muito tempo o papel já deveria ter sido abolido do serviço público. Não só mais econômicos, os meios permitem exame e consulta com mais recursos e qualidade, são mais facilmente reproduzidos e transmitidos, além de serem muito mais práticos para fins de transparência e controle social.



Mesmo sem levar em conta evolução tecnológica, nossa burocracia cartorial herdada do patrimonialismo lusitano medieval e ampliada pelos labirintos da legislação tecnocrática é muito pesada. Cheia de regras complexas e exceções, lenta e sem a contrapartida da segurança e economicidade em nome da qual estes defeitos são colocados, a burocracia contribui para tornar a corrupção no Brasil proverbial e endêmica, onde o Estado pode tudo e o cidadão vale muito pouco. A restrição de contato presencial em função da pandemia gerou necessidade de se desenvolver processos digitais, incentivando a inovação. Em Santo André, o programa Papel Zero está eliminando o consumo de seis toneladas de papel por ano. Entre serviços que foram digitalizados estão a emissão de alvará para funcionamento de atividade e regularização de edificações, certidões de uso e ocupação do solo, além de serviços de poda.



Sistema ACTO, em especial, garante procedimento bastante simplificado e ágil, permitindo que cidadãos e governo acompanhem processos e emitam notificações automáticas, garantindo padronização de procedimentos e emissão de alvarás. Sistema unifica dezenas de processos e permite gestão integrada por parte do usuário, inclusive pelo celular. E a vantagem vai além da eliminação do papel. Produz gestão mais transparente, eficiente e sustentável, garantindo controle automatizado e preciso de processos. Para o cidadão, há possibilidade de emitir documentos referentes ao licenciamento de empresas ou obras em tempo muito mais curto e com menos burocracia, tudo pelo smartphone. Agilidade e desburocratização são essenciais para criar ambiente de estímulo aos negócios, fundamental para enfrentar dificuldades e buscar novo processo de desenvolvimento econômico e social.



José Police Neto é superintendente da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos.



PALAVRA DO LEITOR

Projeção

Gostaria de parabenizar ao Derek e a este Diário pela reportagem ‘Andreense sonha alto no cheerleading’ (Esportes, dia 21). Esta reportagem não está divulgando apenas a trajetória da atleta Amanda até chegar à Seleção Brasileira de cheerleading e do mundial, que vai ocorrer em abril nos Ustados Unidos, mas está levando ao conhecimento do público brasileiro um esporte que deve ter cada vez mais projeção nas competições mundiais e na Olimpíada de 2028. A reportagem foi divulgada no Linkedin e teve excelente repercussão – https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:69015428026 15066624/https://www.dgabc.com.br/Noticia/3831537/andree nse-sonha-alto-no-cheerleading. Parabéns e Sucesso a toda equipe!

Edson R. Barbasia

Santo André



Terceira guerra? – 1

Gestão temerária do erário russo (Rússia ataca a Ucrânia com tanques e bombardeios em Kiev e outras cidades). O povo ganha inflação e mais impostos, além de filhos em caixões.

Ubiratã Caldeira

do Facebook



Terceira guerra? – 2

Os Estados Unidos e a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) são covardes e só ameaçam países fracos. Se fosse o Brasil os ‘rambos’ norte-americanos já estariam desembarcando no Litoral do Brasil. Os Estados Unidos e a Otan sabem com quem mexem!

Gustavo Antonio

do Facebook



Terceira guerra? – 3

É lamentável a flagrante falta de escrúpulos de Jair Bolsonaro! Como do seu silêncio de não repudiar a invasão da Rússia à Ucrânia, que é devastador para imagem do Brasil. O que confirma, como ocorreu nesta pandemia da Covid-19, que não respeita a ciência, menos ainda em salvar vidas. E como o pior presidente da história do Brasil, também por ser belicoso, idólatra de ditadores e torturadores etc, sem se ruborizar, em recente visita ao incendiário presidente da Rússia, Vladimir Putin, o chamou de ‘amigo’ e disse que está solidário com sua pretensa invasão, como, infelizmente, se consumou. Esse charlatão Bolsonaro, que sem comprovação científica é capaz de receitar cloroquina contra Covid-19, deve estar feliz, tal qual está Putin, vendo 45 milhões de ucranianos desesperados e até sendo mortos pelo bombardeio insano das tropas russas. Evento que atropela a atividade econômica mundial. Essa atitude antidemocrática não surpreende, já que deu seu explícito apoio para suas milícias, que desejavam invadir o STF (Supremo Tribunal Federal) e o Congresso.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



Apelo à Cross

Apelo às autoridades competentes para que seja atendido e encaminhado o quanto antes pela Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde), da Secretaria Estadual da Saúde, para o Hospital de Clínicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), a fim de que seja submetido a operação em meus joelhos, conforme protocolo 32965265. Sofro com artrose, desgaste nos ossos e falta de meniscos, que provocam dores que dificultam sono e locomoção. Procurei o serviço público de saúde local e, depois de várias más experiências e espera de quase dois anos, a ouvidoria do SUS (Sistema Único de Saúde) informou que meu caso havia sido transferido para a Cross, em razão de o município não dispor de estrutura para fazer o atendimento, além de a operação ser de alto custo. Como não tenho plano de saúde, há dez anos, recorri a médicos particulares, que estimaram em mais de R$ 50 mil a colocação de duas próteses e demais procedimentos. Aos 75 anos, espero que a Cross não me condene a esperar indefinidamente pelo atendimento.

Sebastião Maurício Gomes Moraes

Indaiatuba (SP)