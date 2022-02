Com garra e determinação, Arsenal busca no final a virada sobre o Wolverhampton

24/02/2022 | 19:41



Com muita garra e determinação, o Arsenal conseguiu a virada e a vitória, por 2 a 1, sobre o Wolverhampton, nesta quinta-feira, em Londres. O segundo gol foi marcado, aos 50 minutos da etapa final, e foi contra do goleiro José Sá, após linda joga do atacante Lacazette.

Com o resultado, o Arsenal alcançou os 45 pontos na quinta colocação, enquanto o Wolverhampton permanece com 40, na sétima colocação. A liderança é o Manchester City, com 63 pontos.

Logo aos dez minutos do primeiro tempo, o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães falhou, ao recuar a bola para o goleiro Ramsdale. Hwang, esperto, tomou a bola, driblou Ramsdale e abriu o placar.

O gol deixou o Arsenal nervoso, o que facilitou o trabalho defensivo dos visitantes. O primeiro tempo terminou equilibrado, com o Arsenal com 53% de posse de bola.

Os anfitriões voltaram muito mais determinados para a etapa final e encurralaram o Wolverhampton em seu campo. O problema era a falta de pontaria do time do técnico Mikel Arteta, que só foi marcar após 23 finalizações. Pepe, em bela jogada, deu igualdade no placar, aos 37 minutos.

O gol fez o Arsenal relaxar, o que propiciou campo para o Wolverhampton, que tentou o segundo gol. Empurrado por sua torcida, o Arsenal buscou fôlego para obter a vitória.

Lacazette fez grande jogada pela direita e chutou em direção à pequena área, o goleiro José Sá, na tentativa de espalmar a bola, acabou tocando para dentro da própria meta. A vitória foi festejada pelo Arsenal como se fosse uma conquista de título.