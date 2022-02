Não há segurança para evacuar brasileiros da Ucrânia, diz Itamaraty

24/02/2022 | 18:08



<p>O Itamaraty informou nesta quinta-feira, 25, que está cadastrando brasileiros que estão na Ucrânia e desejam deixar o País, mas que, neste momento, não há condições de segurança para a evacuação.</p> <p> </p> <p>Há cerca de 500 nacionais em território ucraniano. A orientação é para que eles fiquem em casa abrigados e sigam as recomendações das autoridades locais.</p> <p> </p> <p>A orientação de deixar o país o quanto antes, ainda que por meios próprios, é para os brasileiros que estejam na região ao leste do País europeu, onde há maior tensão militar.</p> <p> </p> <p>Para iniciar a saída, o governo brasileiro verifica três pré-requisitos: as condições de segurança no trajeto, a disponibilidade de meios e a possibilidade de os brasileiros chegarem a um ponto de encontro a ser definido.</p> <p> </p>