Jô volta aos treinos e Corinthians se prepara para enfrentar Red Bull Bragantino

O Corinthians voltou aos treinos nesta quinta-feira, com a novidade do atacante Jô, que mostrou evolução na recuperação das dores no joelho que o havia tirado dos últimos treinos do clube. O jogador participou do início da preparação com o restante do elenco, que treina visando o confronto contra o Red Bull Bragantino no próximo domingo.

Na última quarta-feira, o técnico interino Fernando Lázaro comandou o treino com muitos desfalques, já que 23 atletas tomaram a terceira dose da vacina contra covid-19 e alguns deles sentiram reações. Nesta quinta, os jogadores retornaram e o grupo esteve quase completo em campo. O volante Xavier segue fora dos trabalhos com o restante do time porque está tratando uma lesão muscular na coxa esquerda.

Jô participou apenas da parte inicial dos treinos com o grupo e, depois, realizou atividades específicas com o preparador físico Flávio de Oliveira. O jogador ficou de fora do último jogo e poderá retornar no domingo.

Enquanto o português Vitor Pereira não assume o comando do time, Fernando Lázaro iniciou as atividades desta quinta com uma atividade de marcação pressão e passes em espaço reduzido. O time foi dividido em quatro equipes, que depois participaram de um coletivo também em espaço reduzido.

Uma provável escalação corintiana para o duelo da próxima rodada do Paulistão conta com: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho, Renato Augusto e Giuliano; Willian e Róger Guedes.

O penúltimo treino do Corinthians antes de enfrentar o Red Bull Bragantino acontecerá na manhã desta sexta-feira. O jogo está marcado para acontecer na Neo Química Arena, às 11h do domingo, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Corinthians lidera o Grupo A do Paulistão, com 14 pontos conquistados. O time alvinegro venceu quatro, empatou dois e perdeu um de seus jogos.