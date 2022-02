Diadema inicia vacinação de crianças em escolas

Da Redação



24/02/2022 | 16:19



A Prefeitura de Diadema deu início na manhã desta quinta-feira (24) à vacinação das crianças a partir de 5 anos nas escolas municipais. O pequeno Nicolas, de 5 anos, foi o primeiro a ser imunizado com a dose de Pfizer pediátrica, na Emeb Carlos Drummond de Andrade, no Jardim Promissão.

“É um alívio porque essa pandemia não acaba e muita gente ainda está se contaminando com a Covid-19. Precisamos de mais saúde, para parar de ver esse número de óbitos que assistimos todos os dias. Temos de cuidar das nossas crianças, continuar a vacinação”, disse o pai de Nicolas, Dogival Assis de Lima, 52 anos, morador do núcleo Gazuza. “Quando der o prazo, vou correndo para dar a segunda dose para ele”, avisou.

A vacinação na Emeb Carlos Drummond de Andrade contou com o suporte de agentes de saúde da UBS Promissão, que fica próximo à escola. Além da unidade do Promissão, o processo de imunização aconteceu na Escola Municipal de Educação Infantil Florestan Fernandes, na Vila Paulina.

“É um trabalho fundamental para a saúde ter essa integração com as escolas e dar continuidade ao processo de vacinação das nossas crianças. Queremos cuidar da saúde delas, proteger nosso povo da pandemia. E a forma mais eficaz é vacinar as crianças e os adultos”, afirmou o prefeito José Filippi Júnior (PT), que acompanhou o início da imunização nas escolas. “Peço a todos que levem seus filhos para vacinar. E também completem o próprio ciclo vacinal”, adicionou.

A vacinação nas escolas é mais uma estratégia liderada pela SMS (Secretaria Municipal da Saúde) para cobertura vacinal infantil. Diadema possui 44.062 crianças com idade entre 5 e 11 anos e, até esta quarta-feira (23), foram aplicadas 28.118 doses em crianças desta faixa etária e 3.117 segundas doses no público infantil. A aplicação das doses contra Covid-19 também está disponível nas 20 UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.

“É um desafio posto para as escolas é que todas as famílias tragam as crianças, que venham nesta integração. Agradeço à Dra. Rejane Calixto, nossa secretária de Saúde, por essa parceira. Queremos incentivar muito as crianças a completar o ciclo da vacina”, declarou a secretária de Educação, Ana Lúcia Sanches.