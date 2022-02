Neymar Jr. reacende boatos de namoro ao aparecer em mais uma foto com Bruna Biancardi

24/02/2022 | 15:11



Ao que parece, Neymar Jr. não faz mas questão de esconder que o romance com Bruna Biancardi. Isso porque o atleta surgiu em um mais clique ao lado da moça, registrado nas redes sociais da cantora Jane Santos, nesta quinta-feira, dia 24.

Não importa a distância, o coração está sempre conectado, escreveu na legenda.

Apesar de discretos, o jogador de futebol e a influenciadora digital estariam namorando desde agosto de 2021. Desde então, Bruna, que morava em São Paulo, se mudou para Paris com a intenção de ficar pertinho do mozão. No entanto, até o momento, nenhum dos dois oficializou publicamente a relação.