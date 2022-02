O cabaré pegou fogo! Natália e Eliezer fazem sexo barulhento no BBB22

24/02/2022 | 15:11



O cabaré pegou fogo na casa mais vigiada do Brasil! Na madrugada desta quinta-feira, dia 24, Natália e Eliezer transaram novamente no quarto grunge do BBB22 - após a festa do líder Lucas com tema de despedida de solteiro, o casal deitou agarradinho e se preparou para dormir na cama de Natália. Contudo, o clima foi esquentando e eles dispensaram o sono para concluir a noite agitando o edredom.

Haja energia! As câmeras capturaram não só os movimentos, como também a respiração ofegante dos brothers e o ranger da cama. Em dado momento, pudemos ver Paulo André tentando dormir apesar das atividades da dupla no quarto - com os barulhos se tornando cada vez mais altos e obscenos, a produção deixou de exibir a cena e as câmeras passaram a mostrar a cozinha vazia.

Os telespectadores ficaram chocados com o que viram e correram para comentar nas redes sociais