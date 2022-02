Streaming de graça: veja o que chega ao NetMoveis esta semana

Da Redação

Do 33Giga



24/02/2022 | 13:56



A NetMovies, serviço gratuito de streaming que adiciona novidades semanalmente, traz 9 títulos para sua plataforma hoje (24). Confira os destaques.

O Homem que Ri (Drama)

Sequestrado e mutilado quando criança, Gwynplaine é abandonado e criado por Ursus, um artista viajante. O riso diabólico em seu rosto provoca fascinação e alegria, e “O Homem que Ri” vira uma popular atração das feiras em todo o país.

Quando descobre que é o herdeiro de uma grande fortuna, Gwynplaine decide usar sua posição para ajudar os pobres, mas ele é confrontado pelo cinismo dos ricos e poderosos, que continuam rindo dele.

Cara de Sapo (Animação, Aventura, Comédia, Família)

Victor tem 10 anos e precisa lidar com o garoto valentão da cidade, que ameaça estragar seus planos de se apresentar em um show de talentos circense.

Apenas uma Vez (Romance, Drama, Musical)

Um musical moderno nas ruas de Dublin, com a participação da renomada banda irlandesa The Frames. O filme conta a história de um músico de rua e uma imigrante tcheca durante uma semana cheia de acontecimentos que eles escrevem, ensaiam e gravam músicas que contam a sua história extraordinária de amor.

Prata Mágica (Aventura, Fantasia)

A princesa Fjellrose nunca esteve fora da montanha segura, até que seu pai fica doente, à beira da morte. Agora, apenas os humanos do vale podem salvá-lo. Ela embarca em uma jornada perigosa e coloca seu mundo em perigo, apesar de suas boas intenções.

Bloodrayne 3 – O Terceiro Reich (Ação, Aventura, Fantasia)

Rayne luta contra os nazistas na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, quando encontra Ekart Brand, um líder cujo objetivo é injetar em Adolf Hitler o sangue de Rayne, numa tentativa de transformá-lo em um vampiro e assim fazê-lo alcançar a imortalidade.

Água Benta (Comédia, Policial)

O vilarejo de Kilcoulins Leap já foi uma próspera cidade termal que abrigava um famoso poço sagrado, mas agora oferece pouco emprego para seu povo, e seu declínio parece iminente. Quando Podger apresenta um plano para roubar uma remessa de remédios e vendê-la no mercado aberto em Amsterdã, seus amigos já estão tão desesperados que decidem aceitar.

Também chegam ao serviço gratuito de streaming NetMovies:

Sombras da Justiça

O Suspeito Mora ao Lado

O Cachorro Que Salvou as Festas

O serviço gratuito de streaming tem cerca de 2.500 títulos de todos os gêneros. Os usuários da NetMovies podem assistir em dispositivos: Android, iPad, Smart TV (Philips, LG, Samsung e Sony), computadores (PC e MAC).

A empresa oferece também o canal exclusivo da NetMovies no YouTube, com filmes e séries totalmente grátis e novos vídeos diariamente. Todo o conteúdo é original, completo, licenciado, dublado e com alta qualidade de imagem e áudio.