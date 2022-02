Enzo Celulari comemora o nascimento de sua irmã caçula

24/02/2022 | 13:10



Como você acompanhou, Edson Celulari anunciou na última quarta-feira, dia 23, que sua terceira filha, Chiara, veio ao mundo com muita saúde. A pequena é fruto do relacionamento do ator com Karin Roepke, lembrando que ele tem Enzo Celulari e Sophia Raia do casamento com Claudia Raia.

E assim como um grande irmão bem babão, Enzo Celulari compartilhou a foto da recém-nascida em suas redes sociais e demonstrou o quanto vai mimar a pequena Chiara. Na publicação dos Stories, o bonitão colocou uma foto em preto e branco da pequena e escreveu:

Hoje acordei com a bênção do nascimento da minha irmãzinha. Saudável, linda e cheia de luz. Te amo, Chiara! Seja muito bem-vinda, pequena. Parabéns, pai Edson Celulari e Karin! Amo vocês.

Ai que fofo!