Orlando é o destino favorito dos brasileiros para viagens em 2022 e 2023

Com parques temáticos, outlets e muitas atrações divertidas, Orlando, nos Estados Unidos, conquista o coração de turistas do mundo inteiro. De acordo com um levantamento da plataforma Hurb, a cidade é o destino favorito dos brasileiros para viagens em 2022 e 2023.

Tendências para viagens em 2022 e 2023

Orlando lidera a lista de destinos mais comprados para 2022, seguida por Maceió (AL), Recife (PE), Cancún (México) e Gramado (RS). Já em 2023, a cidade norte-americana fica na frente de lugares como Recife, Maceió, Punta Cana (República Dominicana) e Cancún, respectivamente.

Quanto aos pacotes mais procurados, estão: ingressos para parques temáticos na Disney, ingressos de traslado ida e volta de Catamarã para Isla Mujeres, em Playa Del Carmen (México), e ingressos para o show no Coco Bongo, em Cancún.

“Em 2022, com menos restrições em vigor, muitas pessoas buscarão reverter os efeitos dos últimos dois anos em suas mentes e corpos. Por isso, acreditamos que os viajantes vão optar por pacotes e programas que visam reduzir o estresse, recarregar o corpo e restaurar a vitalidade e energia”, diz Ionã Oliveira, head de Performance e Design no Hurb.

