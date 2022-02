Motorola Edge 30 pro chega ao Brasil por R$ 6,5 mil

Da Redação

Do 33Giga



24/02/2022 | 12:56



A Motorola anunciou o lançamento do motorola edge 30 pro no Brasil, o novo flagship premium da companhia. Ele vem equipado com sistema de câmera de alta resolução incluindo sensor de selfie com 60 MP e vídeos em 8K, uma super tela OLED HDR10+ com mais de um bilhão de cores e taxa de atualização de 144 Hz e carregador TurboPower 68 W.

Para os gamers, o motorola edge 30 pro traz o arsenal completo do Snapdragon Elite Gaming. Graças à GPU Qualcomm Adreno, o novo membro da família edge é 30% mais potente e 25% mais eficiente do que a geração anterior.

Com a potência do Sistema de Modem Snapdragon RF X65, o novo Edge se conecta à rede 5G com velocidades ultrarrápidas. E, para aproveitar ao máximo o novo espectro Wi-Fi de 6 GHz, o aparelho se conecta a velocidades de Gigabit/s ainda mais rápidas através do Wi-Fi 6E.

Câmeras triplas de alta resolução

O novo Edge possui um sistema de câmera tripla. A plataforma de alta resolução do motorola edge 30 pro vem com 50 MP e grava 32 vezes mais pixels graças ao foco instantâneo e à estabilização óptica de imagem (OIS).

O aparelho conta também com um sensor híbrido de 50 MP ultra-wide e macro. Ao combinar múltiplos pixels em um pixel maior, o sensor ultra-wide aumenta o brilho e nitidez de fotos tiradas em ambientes mais escuros.

Já o modo macro integrado permite aproximar o objeto 4 vezes mais do que uma lente padrão — com proximidade de até 2,5 cm para capturar os mínimos detalhes da gastronomia, arte, natureza e muito mais.

A câmera selfie de 60 MP permite tirar fotos de ultrarresolução. A tecnologia Quad Pixel combina cada quatro pixels em um, o que garante uma sensibilidade 4 vezes melhor em ambientes de baixa luz.

O aparelho também grava vídeos com resolução de 8K, que seguem os padrões HDR10+ (5) – com mais de um bilhão de matrizes de cor e mais de 26 milhões de pixels. Com isso, os usuários poderão compartilhar o conteúdo de alta qualidade diretamente no Youtube e outros aplicativos que suportam HDR10+.

Tela OLED HDR10+ com taxa de atualização de 144 Hz

O novo Edge vem equipado com uma tela de 6,7? OLED HDR10+, taxa de atualização de 144 Hz, taxa de amostragem de toque de 360 Hz com baixa latência, tecnologia de 10 bits com uma gama de cores 25% maior (6) e certificado HDR10+. É possível também ajustar os níveis de brilho e cintilação da tela para melhor visualização em qualquer tipo de luz.

O smartphone tem dois alto-falantes estéreos que funcionam juntos e fazem o som se movimentar de acordo com a ação na tela. O som espacial do Dolby Atmos permite ouvir músicas, filmes, programas e jogos favoritos com baixo melhorado, vocais mais limpos e ainda mais clareza em volumes altos.

O motorola edge 30 pro também conta com a tecnologia Snapdragon Sound – que elimina a diferença entre conexões com e sem fio. Isso significa música com alta qualidade, chamadas de vídeo cristalinas, e entretenimento com sincronização perfeita via todos os fones de ouvido Bluetooth.

Carregamento ultra-rápido

O motorola edge 30 pro tem bateria de 4800 mAh e o novo carregador TurboPower 68 W. Na prática, ele é mais potente que um carregador convencional de notebook. Já incluso na caixa, ele permite carregar mais de 50% da bateria em apenas 15 minutos. O aparelho também suporta carregamento wireless TurboPower de 15W, além de permitir compartilhar a carga com outros dispositivos.

Design

O motorola edge 30 pro foi construído com vidro fosco acetinado 3D de alta qualidade, que brilha com toques de cor. A moldura envolve as bordas do dispositivo, combinando com o vidro frontal e traseiro. O sensor de impressão digital é curvo para combinar com as bordas do dispositivo e tem desbloqueio instantâneo.

Preço e disponibilidade

O motorola edge 30 pro estará disponível no Brasil nas cores azul e branco, com memória de 12 GB RAM e 256 GB de armazenamento interno a partir de hoje (24) por R$ 6.499, na loja online da Motorola, lojas próprias e principais redes de varejo e operadoras.

O produto vem garantia de 2 anos. Além disso, na compra do smartphone, os clientes ganharão um par de fones de ouvido bluetooth Moto Buds 100 e um carregador wireless de 10 W. A promoção é válida até o dia 31 de março de 2022 em todos os canais.